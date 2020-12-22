مصرع ثلاثة عمال في انهيار بيارة صرف صحي بسوهاج: تم حفرها بطريقة بدائية

لقي ثلاثة عمال مصرعهم اليوم في انهيار بيارة صرف صحي بقرية جزيرة أولاد حمزة بمركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، وانتقلت إلى الواقعة قوات الحماية المدنية ومعدات الوحدة المحلية بمركز ومدينة المنشأة، وضباط مباحث مركز العسيرات، ويجري الآن عملية انتشال الجثث من بين الأتربة.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز العسيرات يفيد بورود بلاغ بانهيار بيارة صرف صحي بقرية جزيرة أولاد حمزة، ووجود متوفين، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز وقوات الحماية المدنية.

وتبين من من تحريات الرائد هيثم الحجيري، رئيس مباحث، مركز العسيرات، أنه أثناء قيام كلا من علي عبد النعيم علي ٣٨ سنة عامل يقيم بقرية الرشايدة ومحمد حامد محمود، ٣٢ سنة ومحمد إسماعيل محمد مهران ٣٥ عاما يقيمان بقرية جزيرة أولاد حمزة بحفر بيارة صرف صحي بقطعة أرض زراعية انهارت عليهم الأتربة أثناء عملية الحفر وتجري عملية استخراج جثث الضحايا بمعرفة قوات الحماية المدنية.

ومن جانبه قال طلعت الطيب، رئيس الوحدة المحلية بأولاد حمزة أن قوات الحماية المدنية تقوم بعملية استخراج جثث الضحايا عن طريق الحفر، لافتاً إلى أنه تم الدفع بمعدات الوحدة المحلية للمساعدة في استخراج جثث الضحايا.

وأضاف الطيب، أنه فور ورود بلاغ بالوحدة المحلية بالحادث انتقل علي الفور قيادات مجلس مدينة المنشأة، لافتاً إلى أن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج كلف بسرعة توفير كافة المعدات اللازمة من قبل مجلس المدينة والوحدة المحلية بالعسيرات للمساعدة في استخراج جثث المتوفين، وكلف المحافظ بإعداد تقرير مفصل عن الواقعة.

وأشار الطيب إلى أن عملية حفر بئر الصرف الصحي تتم داخل أرض زراعية مجاورة لمنزل، وأن عملية الحفر تتم بالوسائل البدائية، ما نتج عنه انهيار الأتربة علي العمال.

جار تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.