أردوغان يمارس الجباية على شعبه بضريبة لقاح كورونا: ادفع علشان تتعالج

يؤكد النظام التركي بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان يوما بعد يوم، أن مصلحة شعبه هي آخر ما يُشغله، وذلك لحساب التدخلات والتركيز في أمور الدول الأخرى وخوض معارك ليس له فيها ناقة ولا جمل، كان آخرها إرسال مرتزقة سوريين ومن جنسيات أخرى للقتال في صفوف أذربيجان ضد أرمينيا في النزاع بين البلدين على إقليم ناجورو كاراباخ، وإنفاق المليارات على تمويل التنظيمات الإرهابية في دول منطقة الشرق الأوسط.

وآخر ما يدلل على ذلك تمثل في فرض حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان، ضريبة خاصة بلقاح فيروس كورونا المستجد، ودفع 1% من ثمن اللقاح كشرط للتطعيم، لتكون الدولة الأولى على مستوى العالم التي تفرض رسوم على المصل.

ومن جانبها نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، القرار الذي بين تطبيق ضرائب بنسبة 1% من المواطنين من أجل الحصول على لقاح فيروس كورونا، وقد دخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، في إغفال تام لحق المواطن للحصول على الخدمات الطبية على نفقة الدولة لاسيما في ظل جائحة مثل كوفيد 19، التي تعاني منها دول العالم منذ أكثر من عام، ما أثر على اقتصادات هذه الدول لكنها لم تفرض مثل هذه الضريبة التي لجأ إليها أردوغان وحكومته لتمثل عبئا جديدا على كاهل المواطنين الأتراك الذين يعيشون في دولة تنحدر فيها قيمة الليرة التركية يوما بعد الآخر.

ووفقًا للخبر الذي نشره موقع «هالك تي في»، أعلنت الحكومة التركية رسميًا، فرض رسوم ضريبية على اللقاح، الذي يفترض أنه حق كل مواطن وبالمجان.

وتسببت جائحة فيروس كورونا، في زيادة الضغوط القائمة بالفعل على الاقتصاد التركي المنهار، وذلك على الرغم من حديث رجب طيب أردوغان في وقت سابق من العام الماضي عن أنه ليس رئيسا لتركيا فقط ولكنه أيضاً «خبير اقتصادي»، ما يشير إلى تدخله بشكل مباشر في التأثير على القرارات المتعلقة بالملف الاقتصادي في تركيا.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة المالية والخزانة التركية، أن إجمالي ديون البلاد بلغت بنهاية يناير الماضي نحو 220 مليار دولار، ومن بين هذه الديون 586.2 مليار ليرة بالعملة التركية، وما قيمته 511.9 مليار ليرة بالعملات الأجنبية.

وكان إجمالي ديون الإدارة المركزية في تركيا سواء الداخلية أو الخارجية يبلغ 876.5 مليار ليرة بنهاية عام 2017، بينما كان إجمالي الديون يبلغ 243.1 مليار ليرة بنهاية عام 2012، وهو ما يعني أنه ارتفع بنسبة 260.5% خلال 5 سنوات فقط، بحسب قناة «العربية».