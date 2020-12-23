توقيع إنتاج تلفزيوني وجولة في بورسعيد.. حصاد القوى العاملة في أسبوع

شهد حصاد الأسبوع الجاري، في وزارة القوى العاملة العديد من الأخبار المهمة، حيث وقع محمد سعفان وزير القوى العاملة، والنائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة مجموعة سيراميكا كليوباترا وشبكة قنوات صدى البلد، عقد إنتاج وبث برنامج تليفزيوني: «أحلام مواطن»، بين مجلة «العمل» التابعة لوزارة القوي العاملة، ومجموعة كليوباترا لبدء إنتاج وتنفيذ برنامج «أحلام مواطن» وشبكة قنوات صدى البلد.

واستكمل الوزير جولاته للمحافظات، فأجرى زيارة لمحافظة بورسعيد يومي السبت والأحد الماضيين، بدأها بعقد لقاء مع عدد كبير من صيادي المحافظة، واطمأن على أحوالهم المعيشية، واطلع علي مشاكلهم الأساسية، وذلك للبدء في تسجيلهم ضمن فئة العمالة غير المنتظمة، تمهيدا لشمولهم ضمن منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة اجتماعيا وصحيا فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية العمالة غير المنتظمة ليحيوا حياة كريمة تليق بهم وتحقق طموحاتهم وأحلامهم.

وافتتح مؤتمر المساواة بين الجنسين، ومبادرة السلامة والصحة المهنية تحت عنوان: «أحمي نفسك» في قطاعات السياحة والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والبتروكيماويات ،لتوعية المنشآت بهذه القطاعات على مستوى المحافظة بالسلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.

وفي إطار جولته لمحافظة بورسعيد، وقع الوزير، والدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، بروتوكولي تعاون مشترك بين الوزارة والجامعة، في مجالي تنمية المجتمع والتدريب ونشر ثقافة العمل الحر والسلامة والصحة المهنية بين الشباب ، والوزير يرافقه محافظ الإقليم اللواء عادل العضبان، مبنى وإدارات التدريب المهني وتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية بمديرية القوي العاملة بالمحافظة، بحضور السيد السنجابي مدير المديرية.

كما قام الوزير بتسليم 150 شهادة «أمان» فئة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، فضلا عن تسليم 50 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة، بالإضافة إلي تسليم 30 شهادة تخرج للمتدربين علي مهن الملابس الجاهزة والدش والمحمول.

وقام الوزير يرافقه المحافظ، والدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس الجامعة، بالمركز الثقافي للمحافظة، بافتتاح ملتقى التوظيف الأول الذي تنظمه الجامعة ومديرية القوي العاملة، ويوفر 2289 فرصة عمل للذكور والإناث في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة لخريجي الجامعة في 37 شركة ومؤسسات كبرى، برواتب مجزية وفق المهن والتخصصات والخبرات المطلوبة تضمن "حياة كريمة لائقة" للشباب.

والتقى الوزير، على هامش افتتاح الملتقى، مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة بورسعيد لمناقشة مشكلاتهم والتعرف على آرائهم فى تطوير عملية التشغيل وفرص العمل الجديدة التى يحتاجونها.

كما ترأس الوزير بديوان عام الوزارة اجتماع مجلس إدارة المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع للوزارة، بحضور الجهات المعنية.

ووقع وزير القوي العاملة، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة إريك أوشلان على خطة عمل مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا، كما أطلقا دراسة الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل في مصر.

وعلي جانب آخر، قال سعفان: إنه تم تعيين 6 آلاف و153 شابا، منهم 129 من ذوي القدرات الخاصة، بمحافظات الجيزة وبنى سويف والغربية والسويس ومطروح ودمياط، إلى جانب توفير 2796 فرصة عمل للشباب نشرت في نشرة التشغيل التى تصدرها الوزارة على الموقع الإلكتروني الخاص بها.

وقام مكتب التمثيل العمالي في الكويت، بتحصيل 1.2 مليون جنيه مستحقات عدد من المصريين، كما قام مكتب التمثيل العمالي بالسعودية بتحصيل 9 ملايين و536 ألف جنيه مستحقات عمال مصريين، وإقامة عامل على نفقة السفارة بالرياض لحين ترحيلهم، كما نوقشت مشاكل مشاكل العمالة على مائدة ورشة عمل بوزارة الموارد البشرية بالمملكة .

كما تلقى الوزير عبر مكتب التمثيل العمالى الأردني ، تقريراً يشير إلي أن مجلس الوزراء الأردني قرر تمدد موعد مغادرة العمالة الوافدة المخالفة دون غرامات حتي آخر مايو 2021، وتلقى الوزير تقريراً آخر من مكتب التمثيل العمالي ببيروت ، عبر الملحق العمالى، يتضمن إعلان مهم من وزارة العمل بشأن إجراء فحص الـ PCR في أماكن العمل استناداً إلى مقتضيات الصحة والسلامة المهنية في المؤسسات الخاضعة لقانون العمل.