القبض على صيدلي لحيازته أقراصا مخدرة في كفر الشيخ

ضبطت مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، صيدلي لحيازته أقراص مدرجة بجدول المخدرات، داخل صيدلية يمتلكها في قرية أبوطبل، دون سند قانوني، خلال حملة أمنية، اليوم، بالقرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد عبدالحليم فايد، مأمور مركز شرطة كفرالشيخ، بالقبض على "م.ع.م.ا"، 44 عامًا، صيدلي، ويقيم بمدينة كفر الشيخ، وبحوزته أقراص مخدرة مدرجة جدول مخدرات، داخل صيدلية بقرية أبوطبل.

وكانت معلومات وردت إلى الرائد عمرو عوض، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، ببيع الصيدلي المذكور الأقراص والعقاقير المخدرة، التي تؤثر على الصحة النفسية، ويتخذ من صيدليته المرخصة ستارًا لمزاولة نشاطه المخالف.

توجهت حملة مكبرة من مركز شرطة كفر الشيخ، إلى الصيدلية المتحرى عنها، وبالمداهمة جرى ضبط 2600 قرص ترامادول، وأصناف أخرى عبارة عن أقراص، وعقاقير مخدرة، مدرجة بجدول المخدرات و250 ألف جنيه من متحصلات البيع.

جرى القبض على الصيدلي، واقتيد إلى مركز الشرطة، وتم التحفظ على المضبوطات، تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 377 لسنة 2020 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، وجاري العرض على النيابة.

وفي وقت سابق، كثفت مباحث مركز كفرالشيخ، جهودها لكشف غموض حادث العثور على شاب عثر عليه مقتولا، وملقى بجوار ترعة ميت يزيد المجاورة لمدينة مسير.

وأسفرت التحريات التى أجراها الرائد عمرو عوض ، رئيس مباحث مركز كفرالشيخ، تحت إشراف العميد إيهاب عطيه مدير إدارة البحث الجنائىخ، أن المجنى عليه يعمل نجارا، وهو" ع ع ز"، 18عاما من تقسيم 4 شارع الاسكندريه بمدينه كفرالشيخ.

وأكد مصدر أن الجثة وجد بها بعض الطعنات من خلال المعاينة الأولية للجثمان الذي جرى نقله لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، كما تبين سرقة التوك توك الخاص به، ومازال البحث جاريا عن القتلة مرتكبى الجريمة، وتولت النيابة التحقيق فى الحادث، والوصول إلى مرتكبي وتقديمهم إلى العدالة.