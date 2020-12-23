«الصحة» تعلن الفئات الأعلى إصابة بكورونا: من 15 لـ35 عاما

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنّه متوقع زيادة إصابات كورونا، خلال أشهر يناير وفبراير وديسمبر، موضحة أنّ مدير منظمة الصحة العالمية، أكد أنّ هذا الأسبوع هو الأسبوع الـ51 منذ ظهور جائحة كورونا، وهو الأعلى في عدد الإصابات .

وأضافت الوزيرة، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا، أنّ محافظة القاهرة هي الأعلى في نسبة الإصابة، يليها الإسكندرية والقليوبية والجيزة، وقدّمت نصائح مهمة لسكان هذه المحافظات، أهمها ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي وعدم المصافحة والتقبيل والأحضان.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أنّ الفئة العمرية هي الأكثر إصابة بالفيروس حتى الآن، من 15 لـ35 عاما، كما وجّهت المطاعم والكافيهات بالالتزام بالإجراءات الاحترازية التي نصت عليها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة.