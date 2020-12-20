وزير الداخلية يستقبل وزيرة الصحة لبحث استعدادات تلقي لقاح كورونا

استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وعددًا من قيادات الوزارة، وذلك فى إطار الاستعدادات والإجراءات اللازمة للبدء فى تلقى لقاحات فيروس "كورونا".. وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل.

«الصحة»: مصر في طريقها للقضاء على كورونا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إنّ مصر في طريقها للقضاء على وباء فيروس كورونا بعد السيطرة على حالات الإصابات الجديدة، فضلا عن خطط الدولة لتوفير اللقاح الأكثر أمانا لكل المصريين.

وتابع خلال كلمته بالوبينار الذي نظمته وزارة الصحة، اليوم، أنّه سيتم نقل البروتوكول المصري الخاص بعلاج كورونا إلى دولة السودان، للعمل به لعلاج الحالات المصابة على اختلاف تصنيفها.

وأوضح أنّ البرتوكول العلاجي الجديد لعلاج الحالات المشتبه إصابتها بكورونا يتضمن تغيرات كثيرة عن البروتوكولات القديمة في طريقة العلاج، إضافة إلى تعريف الحالات المصابة وتصنيفها كما يضمن سرعة العلاج في زمن من 7 إلى 10 أيام، عكس البروتوكولات القديمة التي كانت تستغرق وقتا أطول.

وقال إنّ بلازما المتعافين من كورونا أُدرجت في البرتوكول العلاجي الجديد في الحالات الشديدة فقط، والتي لم يتم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي، مشيرا إلى أنّ البلازما تحمل أجساما مضادة تساعد المريض على الشفاء من الفيروس، وترفع قدرته على مقاومته.

"الصحة": موقع إلكتروني للراغبين في الحصول على اللقاح الصيني خلال ساعات

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الأبحاث، إنّ هيئة الدواء المصرية حصلت على نحو 55 عينة من لقاح كورونا الصيني، لتحليله والتأكد من مأمونيته وفاعليته.

وأضافت "عاصم"، في تصريحات صحفية على هامش الوبينار الذي عقدته وزارة الصحة اليوم، أنّ الموقع الخاص بالتسجيل للحصول على اللقاح، ينطلق خلال ساعات للبدء في عملية التسجيل.

وعن اللقاح الروسي واستيراده، قالت مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الأبحاث، إنّ استيفاء الأوراق الخاصة بإتاحة بدء التجارب السريرية، لا يزال في مرحلتها الثالثة على اللقاح، متوقعة حصول الفئات المختلفة على اللقاح الصينى خلال أيام معدودة، ومؤكدة سلامته.