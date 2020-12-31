مواليد برجي الثور والعذراء الأكثر حظا في 2020.. وعام سيئ على «السرطان»

أيام قليلة تفصلنا عن العام الميلادي الجديد 2021، ومع حدوث عدد من الأحداث الصعبة في السنة الماضية 2020 أبرزها تفشي فيروس كورونا، عانى مواليد بعض الأبراج من المشاكل والخلافات فيها، فاتسموا بأنهم الأقل حظًا في 2020، وعلى الجانب الآخر حقق عدد من مواليد بعض الأبراج الأخرى نجاحات على أصعدة مختلفة في الحياة العملية والعاطفية، وتستعرض «الوطن» قائمة الأبراج الأقل حظًا والأكثر حظًا في 2020 وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد على النحو التالي:

قالت خبيرة الفلك عبير فؤاد إن مواليد برج السرطان والميزان هم أصحاب الأبراج الأسوأ حظًا في 2020، ويليهم أصحاب برج الحمل، حيث تعرض أصحاب برج السرطان لمشاكل قانونية وأزمات مالية ومكائد على الصعيد المهني وعلى الصعيد العاطفي تعرضوا لمشاكل عاطفية مع المحبين، أما مواليد برج الميزان كانوا معرضين للنصب والاحتيال، واتخذوا قرارات متسرعة على الصعيد المهني والمالي تسببت في شعورهم بالندم، أما الصعيد العائلي كان هناك مشكلات بسبب سوء فهم بين أفراد العائلة.

وأضافت عبير فؤاد في حديثها لـ«الوطن»، أن مواليد برج الحمل لاحقهم الحظ السيئ في النصف الأول من العام فكان هناك عقبات في العمل وكانوا يشعرون بالملل والحماس القليل في العمل والعصبية، وفي النصف الثاني كان حظهم أفضل.

أما مواليد الأبراج الأكثر حظًا في عام 2020 كانوا مواليد برج الثور، والعذراء ويليهم مواليد برج العقرب، حيث حصل مواليد برج الثور على فرص عمل جيدة ومناصب أعلى في الحياة العملية، بينما كانت الحياة الشخصية مستقرة، أما مواليد برج العذراء حصلوا على نجاح في الحياة العملية والحياة العاطفية رغم المعاكسات الفلكية في برجهم.

وعن مواليد برج العقرب قالت خبيرة الفلك والأبراج إنه رغم سوء الحظ في بعض الجوانب إلا أن العلاقات الاجتماعية المتعددة واللباقة التي يتمتعون بها ساعدتهم على تخطي المشكلات.