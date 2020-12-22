توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء22-12-2020 على الصعيد المهني والعاطف

تحدد الأبراج الفلكية الصفات التي تجمع الأشخاص، ومدى التوافق بينهم، ويتناول علم الأبراج التحليل المفصل للشخصية، وفقا لتواريخ ميلاد الأشخاص، وتستعرض "الوطن"، استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها توقعات الأبراج على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

توقعات الأبراج لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر والمريخ في برجك يدفعانك اليوم للتقدم بكل الطاقة والإصرار.

توقعات الأبراج لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحظ تمنحك جاذبية وحضورا أخاذا وتؤثر بشدة في الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي، ويوافق تاريخ ميلادها 13 أبريل.

توقعات الأبراج لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر قد يدفعك اليوم للعزلة ولمراقبة الأجواء في صمت ويفيدك ذلك.

توقعات الأبراج لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الفلك يطالبك اليوم بعدم الحديث عن حياتك الشخصية وعدم الزهو والتزم بالكتمان.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان الراحل نور الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 28 أبريل.

توقعات الأبراج لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

الفلك يدعمك اليوم ويجعل الأولوية اليوم لتحقيق نجاحات ومكاسب وأيضا لتوطيد علاقتك بالبعض.

توقعات الأبراج لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر بمنزل الأصدقاء يجعل اليوم مثاليا لعقد لقاءات عاطفية واجتماعية موفقة واليوم مناسب لقبول ما يوجه إليك من دعوات.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان إيهاب فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.

توقعات الأبراج لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس ويطالبك الفلك بأن تعتني بصحتك وألا تغامر بخطوات غير مدروسة.

توقعات الأبراج لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الشمس في مواجهة برجك وقد تشعر بالتوتر عاطفيا وعليك أن تتعامل مع من تحب بدون عصبية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبدالرازق، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.

توقعات الأبراج لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك تمضي في الاتجاه الصحيح وتعرف تطورات إيجابية.

توقعات الأبراج لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب يمنحانك إشراقا ويمدانك بسحر حقيقي وتكسب الإعجاب ببساطة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة تامر هاشم لاعب درامز فرقة كايروكي وممثل، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

توقعات الأبراج لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدعم أعمالك ويوجه اهتمامك اليوم نحو مسائل مالية ومهنية وتحسن التخطيط لمستقبلك.

توقعات الأبراج لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تساعدك الأفلاك اليوم على الاقتراب ممن تحب وتعبر ببلاغة ودقة عن مشاعرك وأفكارك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.

توقعات الأبراج لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

مفاوضات شديدة التعقيد وعليك أن تحتوي الأزمة.. انتبه لحقوقك ولا تتسرع في ردك أو قراءتك لبنود عقد أو اتفاق.

توقعات الأبراج لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر بمواجهة برجك قد يجعلك اليوم مندفعا.. احترس كي لا يسبب لك ذلك مشكلة عاطفية أو حوادث أنت في غنى عنها.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان أنور وجدي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.

توقعات الأبراج لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة.. قد تشعر اليوم بالحيوية والطاقة وتقوم بواجباتك بهمة ونشاط.

توقعات الأبراج لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل العلاقات تمنحك سحرا وجاذبية وتعرف كيف تؤثر في الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان خالد سليم، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.

توقعات الأبراج لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

تناغم القمر مع فينوس يعدك اليوم بمناخ رائع يحمل لك السهولة واليسر والمزاج الجيد.

توقعات الأبراج لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعل الحياة سلسة وتميل للتعامل بمرونة مع الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ماجد الكدواني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 ديسمبر.

توقعات الأبراج لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

اليوم عليك أن تدرس الأمور جيدا قبل أن ترد بالرفض أو القبول، ولا تتجاوب مع محاولات استفزازك.

توقعات الأبراج لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك.. فلا تدع حساسيتك تدفعك اليوم نحو إثارة المشاكل مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة جنات، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يناير.

توقعات الأبراج لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يعمل لصالحك ويمكنك اليوم أن تنجز أعمالك بكل إتقان ودقة.

توقعات الأبراج لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

عاطفيا واجتماعيا: فينوس في منزل الأصدقاء تدفعك للخروج والانفتاح والانطلاق وتبدو أكثر استعدادا لمشاركة الأحباب والأصحاب أوقات الفرح والمرح.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة زينة، ويوافق تاريخ ميلادها 4 فبراير.

توقعات الأبراج لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يدفعك للاهتمام بمسائل مهنية ومالية وتعطي لها الأولوية، وعليك أن تعتني بحساباتك إذا أردت أن تحقق مكاسب.

توقعات الأبراج لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل الأصدقاء تمنحك كل الإصرار للتغلب على أي خلافات، فقط اعتن بأقوالك حفاظا على علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة الراحلة سعاد نصر، ويوافق تاريخ ميلادها 12 مارس.