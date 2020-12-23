وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيينات جديدة بالجامعات
كتب:
الوطن
03:53 م | الأربعاء 23 ديسمبر 2020
الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن صدور قرارات جمهورية شملت عدة تعيينات جديدة في الجامعات الحكومية.
وجاءت التعيينات على النحو التالي:
1- الدكتورة هبة فاروق عبدالله، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة بني سويف.
2- الدكتور محمد محمود صرصار، عميدًا لكلية التكنولوجيا والتعدين جامعة بني سويف.
3- الدكتور إيهاب بلاوي، عميدًا لكلية علوم الإعاقة والتأهيل جامعة الزقازيق.
4- الدكتور ممدوح محمد خيري، عميدًا لكلية الحقوق جامعة الزقازيق.
5- الدكتور أحمد عادل عبدالحكيم عميدًا لكلية طب أسنان جامعة الإسكندرية.