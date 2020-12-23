الصحة: القاهرة والإسكندرية والقليوبية والجيزة الأكثر إصابة بكورونا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن منحنى الإصابات بفيروس كورونا بدأ يتصاعد اعتبارا من 31 أكتوبر، بشكل تدريجي، لكن الأسبوع الحالي أكثر تصاعدا من الفترة الماضية، موضحة أن أكثر المحافظات إصابة هي القاهرة، والتي كانت الأكثر إصابة بالموجة الأولى أيضا، ويليها الإسكندرية والقليوبية والجيزة.

وأضافت زايد خلال مؤتمرا صحفيا تعقده الآن حول مستجدات فيروس كورونا، أنه على كل من يقطن هذه المحافظات توخي الحذر، وعلى المصابين بالأمراض المزمنة متابعة أمراضهم والاستفادة من مبادرات رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بالمجان.

وناشدت وزيرة الصحة، أصحاب الأعمال مثل المحلات والمطاعم والكافيهات والمصالح الخاصة والعامة، بالحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، والحرص على التطهير والتعقيم والنظافة.