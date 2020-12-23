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وزيرة الصحة للمواطنين: أنتم مسؤولون عن الصحة العامة

كتب:

نرمين عفيفي
03:38 م | الأربعاء 23 ديسمبر 2020
وزيرة الصحة والسكان

وزيرة الصحة والسكان

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن المواطن مسؤول عن التباعد الاجتماعي والحرص على الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وعلى رأسها ارتداء الكمامة حفاظا على الصحة العامة والاقتصاد المصري.

وأضافت «زايد»، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن حول آخر مستجدات فيروس كورونا، أن هناك زيادات في أعداد المصابين بفيروس كورونا، ويجب الاتعاظ من الموجة الأولى وإدارة الأزمة على مستوى العالم.

 

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