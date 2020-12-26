حصاد 2020.. مفاوضات «بريكست» متعثرة والخروج بدون اتفاق الأقرب

مر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، بعدة معوقات انتهت بإقرار الاتفاق بداية 2020 وذلك بعد نحو 4 سنوات من تصويت البريطانيين على استفتاء لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وساد التعثر مفاوضات بريكست على مدار 2020، بما ينذر بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق والمقرر له 31 ديسمبر الجاري.

يناير 2020

وأقر البرلمان البريطانى اتفاق بريكست ووقعت الملكة اليزابيث على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى في 23 يناير على أن يتم الخروج النهائى والفعلى 31 ديسمبر الجاري.

مارس 2020

في أوائل مارس بدأ الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مفاوضات بشأن علاقاتهما التجارية والأمنية المستقبلية بعد تنفيذ الاتفاق ولكن المفاوضافت توقفت بسبب جائحة فيروس كورونا.

أبريل 2020

استؤنفت المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى بشأن العلاقات التجارية المستقبلية بعد تنفيذ بريكست ولكن لم يتم إحراز تقدم كبير فى المفاوضات.

يونيو 2020

أعلنت المملكة المتحدة رسمياً رفضها تمديد الفترة الانتقالية للخروج من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد نهاية 2020 وهو الموعد الرسمى لتنفيذ بريكست وهو ما تم اقتراحه بسبب تعثر المفاوضات.

سبتمبر 2020

افتتحت جولة جديدة من المفاوضات سادها التوتر بعد إفصاح بريطانيا عن رغبتها في التراجع عن بعض الالتزامات التي تعهدت بها في اتفاق بريكست في ما يتعلق بأيرلندا الشمالية، وعقد اجتماع طارئ في لندن بين الحكومة البريطانية ومفوض أوروبي ولكن لم يتم التوصل لاتفاقات.

نوفمبر 2020

توصلت وزارة التجارة البريطانية إلى اتفاق تجاري مبدئى مع كندا لفترة ما بعد تنفيذ فعلى لبريكست يتم تطبيقه اعتبارا من الأول من يناير 2021.

20 ديسمبر 2020

دعت اسكتلندا بريطانيا لتمديد الفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بسبب السلالة الجديدة التى ظهرت من فيروس كورونا.

21 ديسمبر 2020

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه ما زالت توجد مشاكل في محادثات التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، موضحا أن بريطانيا ستنمو بقوة بدون اتفاق.

21 ديسمبر

قالت مصادر بالاتحاد الأوروبي إن الاتحاد مستعد لمواصلة المفاوضات مع بريطانيا حتى بعد الأول من يناير 2020 وهو الموعد المقرر لتنفيذ بريكست، ورجحت أيرلندا امتداد محادثات بريكست حتى بعد عيد الميلاد.

22 ديسمبر

تعثر المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي وخاصة حول وصول الصيادين الأوروبيين إلى المياه البريطانية، وتجاوز المفاوضون الموعد النهائي الذي حدده البرلمان الأوروبي لتسلم نص الاتفاق

22 ديسمبر

قرر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين مواصلة المفاوضات التجارية لمرحلة ما بعد بريكست، رغم الصعوبات بهدف تجنب انفصال بدون اتفاق ستكون عواقبه الاقتصادية وخيمة.

وقال المسؤولان في بيان مشترك بعد مكالمة هاتفية، «رغم الإرهاق بعد حوالى عام من المفاوضات، رغم واقع أنه تم تجاوز المهل مرات عدة، نعتقد أن المضي قدماً في هذه المرحلة هو أمر مسؤول».