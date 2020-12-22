مستشار طبي: سلالة كورونا الجديدة في بريطانيا قد تكون منتشرة بدول أخرى

قال الدكتور عادل البلبيسي، مستشار الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية، إنه من المعروف أنه جرى اكتشاف سلالة جديدة من الفيروسات التاجية في بريطانيا، والخوف من أنها قد تكون انتشرت في كثير من دول العالم.

وأضاف، أن في سلطنة عمان جرى اكتشاف 4 حالات يُعتقد أنها من السلالة الجديدة، وجرى دراسة هذه الحالات، ويُجرى التأكد من انتمائها للسلالة الجديدة المنتشرة في بريطانيا وبعض الدول الأخرى منذ سبتمبر الماضي، ولا يوجد استغراب من ظهور حالات مصابة بها.

الرصد الوراثي

وأضاف «البلبيسي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الآن»، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، أن هناك عدة سلالات كانت مُكتشفة في الصين، لكنها قليلة للغاية، وبريطانيا واحدة من الدول المشهورة في الرصد الوراثي لحالات كورونا، لأنها تجري الرصد الوراثي من 5 لـ10% تقريبا من مجموع الحالات يوميا، واكتشفت مؤخرا زيادة في أعداد هذه الحالات، وأنها بدأت تنتشر في البلاد.

طريقة انتقال السلالة القديمة

وأشار إلى أن هناك عدة حالات مكتشفة ظهرت بأنها مصابة بالسلالة الجديدة الموجودة في بريطانيا، ولاسيما في إيطاليا واستراليا وبلجيكا وهولندا، وما يميز هذه السلالة هي سرعة الانتشار، حيث يعتقد ما بين 40 لـ70% أكثر سرعة انتشارا من السلالة القديمة، وبنفس طريقة الفيروس الأصلي.

هل تأثير السلالة الجديدة أكبر من القديمة؟

وأوضح أن كل الأمراض الفيروسية والبكتيرية التي تصيب الجهاز التنفسي تنتقل بواسطة الرذاذ المنتشر من الأنف أو الفم من شخص لآخر، مؤكدا أن السلالة الجديدة ليست أكثر تأثيرًا على الأشخاص من الناحية المرضية والوفيات، أي أنها لا تستدعي دخول المستشفيات عن السلالة القديمة، ولا تنتج عنها وفيات أكثر.

23 طفرة جينية لكورونا

ولفت إلى أن طريقة معرفة وجود السلالة الجديدة من عدمه تكون بواسطة تحليل الرصد الوراثي، لمعرفة التركيبة الوراثية ومدى وجود تغيرات في السلالة الجديدة، لافتا إلى أنه يوجد 23 طفرة على السلالة الجينية لفيروس كورونا.