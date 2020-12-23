بعضها يصل لمليوني جنيه.. أبرز الغرامات المفروضة من الكمامة للملصق

في ظل إهمال البعض للقرارات الهامة لجأت الحكومة وبعض الجهات لفرض غرامات منها ما هو معني بالحفاظ على الصحة العامة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وأخرى لإلزام المواطن بتطبيق القانون.

وتستعرض «الوطن» في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة أبرز الغرامات التي تم فرضها حت لا يقع البعض في أخطاء تقوده لدفع غرامة.

غرامة عدم ارتداء الكمامة

وقررت الحكومة في مواجهة انتشار كورونا، تشديد الرقابة على ارتداء الكمامات الطبية داخل مترو الأنفاق والسكة الحديد ابتداءً من السبت 21 نوفمبر الماضي، وأنه لن يسمح بدخول أي راكب من دون ارتداء الكمامة، ومن يخالف ذلك سوف يعرض نفسه للغرامة القانونية، حسبما تقول الرسالة الصوتية المسجلة داخل المترو، والعقوبة في ذلك غرامة مالية قدرها 4 آلاف جنيه.

غرامة سرقة التيار الكهربائي

وخلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أعلن الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن القانون غلظ عقوبة سرقة التيار الكهرباء، ومن يساعد الشخص الذي يحصل على التيار من العدادات العادية أو مسبوقة الدفع، ووصلت العقوبة للحبس، وغرامة تصل في المرة الأولى 100 ألف جنيه، والمرة الثانية 100 ألف جنيه أخرى.

غرامة لمحتكري الأدوية في أزمة كورونا

وفي إبريل من العام الجاري وتحديدًا في ظل ما اتجاه مؤسسات الدولة لفرض قرارات وإجراءات لوقاية المجتمع من آثار فيروس «كورونا»، حدد النائب العام المستشار حماده الصاوي، حزمة من القوانين التي تعاقب محتكري السلع الغذائية والغش فيها أو عرض مجهول المصدر منها على أن تصل العقوبات إلى الحبس حتى 5 سنوات أو غرامة لمليوني جنيه، وأنه في حالة احتكار السلع وإخفائها؛ فيعاقب هذا المحتكر بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قانون التموين.

غرامة الامتناع عن تركيب الملصق الإلكتروني

ومع انتهاء الشهر الجاري تطبق غرامة الامتناع عن تركيب الملصق الإلكتوني حيث انتهاء المهلة التي أقرتها الدولة للمواطنين، وعليه أكدت مصادر لـ «الوطن»، إن قيمة الغرامة التي من المزمع تطبيقها على عدم الملتزمين بـ الملصق الإلكتروني، تصل لـ 8 آلاف جنيه، وذلك بناء على نص قانوني، جاء في المادة 25 من قانون المرور الجديد.

وجاء نص القانون كالتالي: «يصرف لكل مركبة ملصق إلكتروني وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه ويجب أن يكون الملصق الإلكترونى صالحًا للاستخدام دائمًا وفقًا للغرض منه، ولا يجوز تسيير المركبة بدون هذا الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه ويتم توقيع غرامة على المخالف تصل إلي 8 آلاف جنيه».

غرامة السفر دون دفع قيمة التذكرة

وفي سبتمبر من العام الجاري، أعلن المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، عن فرض غرامات على المخالفين لتعليمات الهيئة، من بينها استقلال المسافر أي من قطارات السكة الحديد دون دفع قيمة التذكرة يعرضه لدفع غرامة مالية تقدر بـ50 جنيها للقطارات الروسية، و40 جنيها لقطارات الـVIP، و30 جنيها للقطارات المكيفة الدرجة الأولى والثانية، و20 جنيها للقطارات المميزة، و10 جنيهات لقطارات الضواحي.

غرامة التدخين داخل القطار

وأقرت هية السكك الحديد غرامة تصل لـ 70 جنيهًا يدفع المسافر في حال قيامه بتدخين السجاير داخل عربات القطارات، كذلك الجلوس في مقعد محجوز لشخص آخر هذا الشخص لغرامة فورية قدرها 20 جنيها.

غرامة التأخر في سداد أقساط وحدات الإسكان الاجتماعي

وفرضت الدولة غرامة مع المواطن في حالة تأخره عن سداد أي دفعة أو قسط عن ميعاد الاستحقاق، حيث يتم توقيع غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه وتصل للحبس لمدة عام، في حالة إثبات استغلال وحدات الإسكان الاجتماعي للتأجير أو البيع، فضلا عن سحب الوحدة من المالك.