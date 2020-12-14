انتهاء مهلة دفع متأخرات "الإسكان" بدون غرامات اليوم

تنتهي اليوم آخر أيام المهلة المحددة سلفاً لدفع كافة المتأخرات، التي أعلنت عنها وزارة الإسكان منتصف نوفمبر الماضي، حال سداد كامل المستحقات المتأخرة للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال وقطع الأراضي والفيلات والوحدات الشاطئية بالمدن الجديدة بدون غرامات.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قررت منح تيسيرات لمدة شهر، بدأت من تاريخ الإعلان، نوفمبر الماضي للإعفاء من سداد غرامات التأخير، حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية، وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى – تجارى - خدمى – إستثمارى – صناعي ) وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة بالمدن الجديدة، مشيراً إلى أن الإعفاء من غرامات التأخير، جاءت تلبية للمواطنين، خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

المتأخرات للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال وقطع الأراضي والفيلات والوحدات الشاطئية بالمدن الجديد

وكان المهندس محمد أنور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أشار إلى أن هذه التيسيرات تسرى لمن صدر لهم قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية، وما زالت فى حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير، موضحاً أنه يتم تطبيق التيسيرات بالشروط الآتية (التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة – لا تسرى هذه التيسيرات على ما سبق سداده قبل الإعلان – لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة – لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى التى تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوزة الجهاز .

"المجتمعات العمرانية": فتح باب التقدم لحائزي الأراضي بمنطقة صحراء الأهرام حتى 24 ديسمبر

وكان المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أعلن عن فتح باب التقدم اعتباراً من اليوم وحتى 24 من ديسمبر الجاري، لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضى الواقعة داخل حدود القرار الجمهورى رقم 566 لسنة 2020 بإعادة تخصيص مساحة 880.99 فدان (منطقة صحراء الأهرام)، ومساحة 21.83 فدان، نقلاً من الأراضى المخصصة لمحافظة الجيزة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد، مشيراً إلى أنه يتم تقديم الطلبات لجهاز مدينة 6 أكتوبر، على النموذج المُعد لذلك، والذي يتم صرفه مجاناً، ويتم تقديم جميع المستندات الدالة على الملكية (أصل للاطلاع + صورة)، ورفع مساحي من جهة معتمدة.

أشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضى، وأن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز مدينة 6 أكتوبر، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.