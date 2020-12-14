ضبط رجل أعمال هارب من 103 سنوات سجن بالمقطم: "عليه 1.5 مليون غرامات"

تمكّنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك إحدى شركات المعمار - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، وله محل إقامه آخر بدائرة قسم شرطة المعادي)، والمطلوب التنفيذ عليه في 127 حكم حبس جزئي ومستأنف (شيكات – مباني) بإجمالي عقوبات بالحبس 103 سنة.

وتبين أنَّ المتهم مطالب بدفع غرامات مالية مستحقة بلغت مليون و526 ألف جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقرّ بها، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.