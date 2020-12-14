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محمود مسلم

ضبط رجل أعمال هارب من 103 سنوات سجن بالمقطم: "عليه 1.5 مليون غرامات"

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الوطن
11:36 ص | الإثنين 14 ديسمبر 2020
كلابشات

كلابشات

تمكّنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة من ضبط  (مالك إحدى شركات المعمار - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، وله محل إقامه آخر بدائرة قسم شرطة المعادي)، والمطلوب التنفيذ عليه في 127 حكم حبس جزئي ومستأنف (شيكات – مباني) بإجمالي عقوبات بالحبس 103 سنة.

وتبين أنَّ المتهم مطالب بدفع غرامات مالية مستحقة بلغت مليون و526 ألف جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقرّ بها، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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