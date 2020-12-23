القليوبية تستقبل 214 ألف طلب تصالح وتحصيل 1.2 مليار جنيه

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء، التي تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية، خاصةً بعد مد مهلة إستلام الطلبات حتى نهاية الشهر الجاري، والتخفيضات في أسعار متر التصالح، التي أقرتها المحافظة بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة، وتحديد أسعار تتلاءم مع طبيعتها، ومراعاة الظروف الاجتماعية لسكان تلك المناطق.

وأكد الهجان أنه إجمالي طلبات التصالح التي تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية في مختلف مراكز المحافظة، حتى اليوم الأربعاء، بلغ 214 ألف و469 طلب تصالح، كما تم تحصيل مليار و205 ملايين و932 ألف جنيه.

وفي وقت سابق، شدد محافظ القليوبية على رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية على ضرورة التعامل مع ملف مخالفات البناء بكل حزم، وذلك خلال جولة تفقدية شملت عدداً من القرى، جرى خلالها رصد عدد من المخالفات، كما تم مصادرة مواد البناء، والتنسيق مع الأجهزة المعنية لإزالة المخالفات.

وأكد المحافظ على أهمية الرد على المتغير بشكل فوري، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب المخالفة، عن طريق الإزالة، والتحويل إلى النيابة العسكرية، مؤكداً أن وحدة المتغيرات المكانيه ترصد المخالفات بشكل فوري، ولن يتم التهاون مع أي مخالف.

كما شدد على ضرورة التنسيق مع مراكز الشرطه التابعة لكل مدينة ومركز، في شن حملات فورية لإزالة المتغيرات الجديدة أولاً بأول، وعدم الانتظار حتى تتفاقم المخالفة، وتتحول إلى كتل خرسانية، مشيراً إلى أن أن منظومة الأقمار الصناعية المستخدمة حالياً، توفر صوراً فضائية بدقة عالية، يمكن من خلالها رصد المخالفات والتعديات على أراضي الدولة.

وأضاف الهجان أن المنظومة الحديثة ساعدت في نشر وترسيخ قناعة عامة وحقيقية لدى المواطنين، بأن الدولة قادرة على رصد كافة مخالفات البناء، أو التعديات على أملاك الدولة والتعامل معها، سواء كانت تلك الحالات داخل المدن والأحياء والقرى.

وفي السياق، شنت الأجهزة التنفيذيه بحي غرب شبرا الخيمه حملة لإزالة طابق مخالف في برج مكون من 13 طابقاً، حيث قامت حمله برئاسة نائبي رئيس الحي، الدكتور مجدي البكري، والمهندس إيهاب مهدي، والأجهزة المعاونة، بإزالة الطابق رقم 13 لمخالفته لقانون البناء، وتحرير محضر بالمخالفة.