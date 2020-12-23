مفتي الجمهورية يجيب: كيف تعامل الشرع مع مستجدات فيروس كورونا؟

كشف الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، عن كواليس التعامل الإفتائي والذي قامت به دار الإفتاء المصرية للتعامل مستجدات فيروس كورونا منذ إنطلاق الأزمة منتصف العام الجاري وحتى الآن، حيث كان هناك حاجة كبرى لدى المصريين لمعرفة موقف الشرع في مستجدات فيروس كورونا، وكيف يتم التعامل مع تلك الأزمة، وذلك خلال ندوة له بجريدة «الوطن» وأدار الندوة الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير «الوطن» وعضو مجلس الشيوخ، وحضرها الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، مدير تحرير الجريدة، وقيادات مؤسسة «الوطن»، ومستشار مفتي الجمهورية، الدكتور إبراهيم نجم.

اللقاءات الجماهيرية الإفتائية

وقال الدكتور شوقي علام إن مستجدات فيروس كورونا، والالتزام بالتباعد والإجراءات الاحترازية جعل هناك تعامل آخر خاصة وأن اللقات الجماهيرية الإفتائية واستقبال المواطنين في مقر الدار لم يكن موجود بحجم كبير خلال فترة كورونا مما أدى للتوجه إلى سبل أخرى لإيصال الفتاوى للمستفتين.

وأوضح المفتي أن الدار تعاملت وفقا للشرع الحنيف مع أزمة كورونا، حيث تم التعامل الإفتائي في فترة وباء كورونا، مع التمسك بالإجراءات الاحترازية وبمرونة كاملة، فتم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا والفضاء الإلكتروني للوصول للمستفتين، مشيرا إلى أن هناك العديد من الوسائل الموجود للوصول للفتوى منها البث المباشر على صفحة دار الإفتاء المصرية وفتوى الاتصال الهاتفي والخط الساخن وفتاوى الدار عبر موقعها الرسمي كذلك هناك تطبيق دار الإفتاء على الهاتف المحمول.

ساعة إفتائية يومية

وأشار مفتي الديار المصرية إلى أن الدر استخدمت الفضاء الإلكتروني بما يفيد الفتوى، فتم تعميق الفتوى الإلكترونية والهاتفية وتم زيادة فترات البث المباشر للفتوى فاليوم أصبح هناك ساعة يومية للبث المباشر للإفتاء من قبل أمناء الفتوى ويتم البث عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، ويتم استقبال أسئلة المتابعين والرد عليها، كذلك يتم العمل على ضخ ساعة أسرية أخرى يوم الثلاثاء أو الأربعاء، فضلا عن بث فتاوى في الفترة المسائية.

وكشف الدكتور شوقي علام عن ملامح فتاوى المصريين والتي استقبلتها دار الإفتاء المصرية خلال فترة فيروس كورونا، حيث شملت الأسئلة الحديث حول أداء العبادات، والتدابير الاحترازية وما تمثله للمسلم، وارتداء الكمامة.