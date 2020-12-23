بـ1000 فتوى مترجمة.. دار الإفتاء تتحرك لتجديد الخطاب الديني خارج مصر

كشف د. إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، عن تحركات دار الإفتاء المصرية لتجديد الخطاب الديني بالخارج، في إطار تحركات الدولة المصرية للتصدي للفكر المتطرف ونشر الوسطية، وذلك خلال ندوة لجريدة «الوطن»، مع مفتي الديار المصرية د. شوقي علام، والتي تحدث خلالها عن دور الإفتاء في نشر الوسطية ومواجهة التشدد والتصدي لشذوذ الفتوى، وأدارها الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير «الوطن»، وعضو مجلس الشيوخ، وشهدت حضور الكاتب الصحفي أحمد الخطيب مدير التحرير والدكتور إبراهيم نجم مستشار المفتي.

60 دولة بالأمانة العامة للإفتاء

وقال «نجم» إن استراتيجية الدار تشمل ضبط الخطاب الإفتائي في العالم، مؤكدا أن الإفتاء بمبادرة من مفتي الجمهورية أنشأت كيان هو الفريد من نوعه في العام يطلق عليه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وهي أكبر تكتل إفتائي في العالم فلدينا الآن 60 دولة ومفتي الجمهورية المصرية هو رئيس هذا التكتل ويتم إدارته باحترافية شديدة.

تابع مستشار المفتي: «تجديد الخطاب الديني بالخارج بُعد نتحمله بحكم الريادة المصرية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومفتي الجمهورية وضع تلك الأمور علي أولويات المرحلة وسيكون هناك مبادرات مهمة في هذا الشأن».

ألف فتوي مترجمة

في السياق ذاته، كشف د. شوقي علام مفتي الديار المصرية، عن قيام الدار بترجمة ألف فتوى تم إصدارها بلغات عدة منها الألمانية والفرنسية والإنجليزية، مضيفاً: «بعضها كان محل اهتمام وزير الداخلية الفرنسي خلال لقائنا معه في باريس، وتناقشنا حول تلك المسألة».

وتابع أن تصدير الخطاب لأي مجتمع من المجتمعات يحتاج إلى معرفة من المستهدف وأن يتم دراسة الواقع الذي يتم استهدافه، فيختلف الواقع من الريف إلى المدينة ومن الرجل للسيدة، لذلك حينما صدرنا الخطاب الإفتائي للغرب كنا نحرص علي العقلية الغربية، فترجمنا ألف فتوى في خمس مجلدات، وتم تصديرها للدول الأوروبية.