بـ12 لغة.. وسائل طلب فتوى من دار الإفتاء

كشف د. إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية والأمين العام لدور وهيئات الإفتاء بالعالم، عن وجود خريطة لتجديد الخطاب الديني في دار الإفتاء المصرية، تم إعدادها والعمل عليها منذ انطلاق دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمل على تلك القضية.

تطبيق الفتوي

وقال «نجم»، خلال كلمته بندوة «الوطن»، والتي شهدت حضور د. شوقي علام مفتي الديار المصرية وأدار الندوة الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير الوطن وعضو مجلس الشيوخ، أن هناك وسائل في دار الإفتاء تم ابتكارها للتواجد بقوة في نشر الفتوى الصحيحة والتصدي والتي تساهم في تجديد الخطاب الديني، آخر تلك الوسائل تطبيق دار الإفتاء الخاص بالإفتاء والذي تم تدشينه باللغة العربية، ويتم العمل الآن على تعميمه باللغات الأخرى، حتى يتيح الفتوى الصحيحة بكافة السبل والوسائل.

وأضاف مستشار المفتي: اليوم لست بحاجة للتوجه إلى فرع الدار الرئيسي في الدراسة بل يمكن أن تطلب الفتوى عن طريق التطبيق الخاص بالدار عبر الهاتف المحمول وتحصل على إجابة الفتوى من خلال البرنامج، ففي هذا السوق المفتوح، نقوم بتحديث الوسائل الإفتائية حتى نتيح الفتوى الصحيحة المنضبطة بكافة السبل والوسائل.

وسائل الحصول على الفتوى

وتابع «نجم» أن هناك العديد من الوسائل للحصول على الفتوى، منها الفتاوى الهاتفية والخط الساخن وعن طريق الإيميل والفاكس والحضور الشخصي لمقر الدار، وعن طريق التطبيق وعن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، فتعدد الوسائل كان إحدى الركائز المهمة لهذه الخريطة، كذلك نحن ندرك أننا نعيش في عالم مفتوح وما تقوله دار الإفتاء المصرية يصل للعالم كله، ومن ضمن الثوابت الاستراتيجية للدار تحقيق العالمية وموجود ذلك بقوة في منتجات دار الإفتاء، فيتم التعامل بـ12 لغة في الدار.

وأكد مستشار مفتي الجمهورية، خلال الندوة، أن دار الإفتاء تعاملت مع فيروس كورونا المستجد بمرونة كاملة، فمفتي الجمهورية التقى بعدد من أساتذة كليات الطب للوقوف على حقيقة الفيروس وتداعياته وآثاره، فإدراك الواقع جزء من منظومة الفتوى، وجزء من العقل الرشيد الذي يتعامل مع الواقع والنصوص الشرعية، فيتم إرجاع الأمر لأهل اختصاصه.

يذكر أن د. شوقي علام مفتي الديار المصرية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الفتوى حول العالم حل ضيفاً على جريدة «الوطن» في ندوة حول جهود دار الإفتاء المصرية في التصدي للفكر المتطرف، وكيفية صناعة الفتوى والتصدي لغير المتخصصين في مجال الإفتاء.

وأدار الندوة الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير الوطن وعضو مجلس الشيوخ، وحضرها الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، مدير تحرير الجريدة، وقيادات مؤسسة الوطن، ومستشار مفتي الجمهورية، الدكتور إبراهيم نجم.