حصاد 2020.. قليل من الغناء بسبب كورونا.. وتصالح أصالة وميادة

يعد عام 2020 من أسوأ الأعوام الأخيرة على صعيد الأغنية العربية، بعد أن ضرب فيروس كورونا الأسواق الغنائية ومنع الحفلات وحد من طرح الأغنيات والألبومات بنسبة وصلت لأكثر من 90% مقارنة بعام 2019.

الأغنيات الناجحة

رغم حالة الكساد التى مر بها العام إلا أن هناك نجاحا طفيفا الأغنية العادية مقارنة بأغنية المهرجانات التى كانت متصدرة المشهد فى عام 2019 بأغنية «بنت الجيران»، شهد العام الذى يشهد أنفاسه الأخيرة عددا من الأغنيات التي حققت نجاحا واسعا مثل «بالبنط العريض» لحسين الجسمي أعلى نسبة مشاهدة هذا العام، وتصدر التريند بعد إصداره عبر موقع «يوتيوب»، مسجلا 320 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية، الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان حسين الجسمي، وتوزيع توما، كما حققت أغنية «عدى الكلام» للفنان سعد لمجرد والتي تعد أول أغنية مصرية للفنان سعد لمجرد نجاحا قريبا من أغنية حسين الجسمي.

وشهد العام أيضا نجاحا كبيرا لأغنيات أخرى مثل «سقف» لرامي جمال و«أماكن السهر» لعمرو دياب و«اختراع» التي جمعت تامر حسني ومحمود العسيلي.

أغنيات المهرجانات

شهد العام طرح عدد كبير من المهرجانات الغنائية التي كان لها رصيد قوي في الشارع ربما لم تحقق نفس النجاح التي حققت بنت الجيران العام الماضي، ولكنها كانت قريبة منها مثل أغنيتي «عود البطل» و«لغبطيتا» لحسن شاكوش وعمر كمال، وشمس المجرة التي جاءت ضمن افضل 8 أغنيات على العالم في ساوند كلاوند، وأيضا إخواتي التي جمعت المدفعجية مع شحتة كاريكا، وأيضا أغنية «مليونير» التي كانت تتر مسلسل «بـ100 وش».

ألبومات العام

يعد 2020 اقل عام شهد طرح البومات غنائية بعد ان قررت شركات الإنتاج الابتعاد عن طرح الالبومات والاكتفاء بطرحها إلكترونيا، وأبرز الألبومات التي طرحت هذا العام «سهران» لعمرو دياب و«أنا لوحدي» لرامي جمال ومزح لأنغام ولا تستسلم لأصالة نصري.

تصالحات

شهد العام عددا من التصالحات الفنية التي أنهت خلافات على رأسها تصالح النقيب هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية مع مطرب المهرجانات حمو بيكا بعد أن كان قد تم الحكم على الأخير بالحبس لمدة عامين لاقتحامه النقابة، وأيضا أعلنت الفنانة أصالة نصري عن مسامحتها للفنانة الكبيرة ميادة الحناوي بعد سنوات من الخلاف السياسي لما يحدث في سوريا، وأنهت أزمة الفنانة أنغام مع نجلها عمر الذى كان قد دخل في مشكلة معها عقب زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

قضايا

أبرز القضايا التي شهدتها المحاكم بين المطربين كان على رأسها حكم الفنان بهاء سلطان بعودة الغناء من جديد بعد فسخ تعاقده مع المنتج نصر محروس الذى كان يطالبه بدفع مليون ونصف دولار، أما القضية الثانية كانت بين هيفاء وهبي ومدير أعمالها محمد وزيري الذى اتهمته بالاستيلاء على 65 مليون جنيه بسبب التوكيل الرسمي الذى كانت قد أعدته له وقالت إنه استغله.