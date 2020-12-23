1214 نشاطا فنيا وثقافيا حصاد قطاع الفنون التشكيلية في 2020

رغم ما شهده عام 2020 من تحديات تمثلت في جائحة كورونا وما ترتب عليها، إلا أن قطاع الفنون التشكيلية استطاع أن يتغلب على هذه المعوقات وجاء حصاد موسمه على مدار العام الجاري ثرياً ومتنوعاً، وبلغ عدد الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية 1214 نشاطًا، أبرزها ما يلي:

- افتتاح متحف الفن المصري الحديث في 25 نوفمبر2020.

- مهرجان الحرف التراثية السنوي الثالث عشر في 25 أكتوبر2020.

- مهرجان فن الحُلي الرابع بمركز الجزيرة للفنون 2 يناير2020.

- صالون أبيض وأسود الدورة الخامسة في 11 نوفمبر2020.

- النسختان الرابعة والخامسة من سلسلة عروض كنوز متاحفنا بمجمع الفنون بالزمالك (قصر عائشة فهمي)

- افتتاح الدورة الـ41 من المعرض العام، كما شهدت بداية العام فعاليات الدورة الـ30 من صالون الشباب ويُختتم شهر ديسمبر الجاري بافتتاح الدورة الـ31.

- شهد العام تنظيم 30 معرضاً جماعياً و53 معرضاً فردياً.

- على صعيد النشاط الثقافي نظم القطاع نحو 298 ورشة فنية تنوعت بين مجالات الفنون المختلفة استهدف جميع الأعمار، وجاء في المرتبة الأولى الطفل والمرأة، وصاحبها 15 معرضاً لنتاج هذه الورش.

- كذلك أقام القطاع 103 أنشطة ثقافية مابين ندوات وأمسيات شعرية.

- في مجال الحرف التراثية والبيئية أقام 138 ورشة فنية، هذا بجانب إنتاج 150عملًا ما بين مشغولات فنية مختلفة الخامات والمحالات وأزياء تراثية ومُعلقات نُظم لها 27 معرضاً تسويقياً، فضلاً عن 11 بحثاً في هذا المجال.

- أقام القطاع 27 حفلاً ما بين عروض سينمائية ومسرحية وموسيقية، و9 صالونات ثقافية.

- في إطار مواجهة المستجدات الناجمة عن فيروس كورونا، وتماشياً مع استراتيجة الوزارة أتجه القطاع إلى زيادة الخدمات إلكترونية، قامت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات برفع 55 كتالوج على الموقع الرسمي للوزارة، و33 كتالوج على موقع القطاع، فضلاً عن توفير تصوير بانورامي لعروض فنية تمثلت في 46 عرضاً على موقع الوزارة، و80 عرضاً على موقع القطاع، بجانب 19 تصويراً بانورامياً متحفياً على موقع الوزارة.