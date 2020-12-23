تأجيل محاكمة مودة الأدهم بتهمة خرق حظر التجول لـ14 فبراير المقبل

أجلت محكمة جنح القاهرة الجديدة، أولى جلسات محاكمة مودة الأدهم وصديقتها، لاتهامهما بخرق حظر التجول الذي فرضته الحكومة، في مارس الماضي، لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد، لجلسة 14 فبراير المقبل، للإطلاع.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمة، بعد أمر النيابة العامة بضبطها، إثر فيديو نُشر لها وهي في الشارع، تحرض عددا من المارة على مخالفة قرار حظر التجول، وتبين من فحص هاتفها وجود فيديو وهي في الشارع مع صديقة لها، وتظهران فيها تتحدثان مع عدد من مستقلي السيارات، داخل كمباوند سكني.

وأكدت التحريات التي باشرتها الأجهزة الأمنية، عقب تلقيها بلاغا من عدد من الأهالي، أن المتهمة اعتادت النزول في الشارع لتصوير فيديوهات في أثناء ساعات حظر التجول التي أقرتها الحكومة، كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا.

وتمكنت الشرطة من القبض عليها، وإحالتها للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات معها، وفي ختام التحقيقات أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيلها وصديقتها على ذمة القضية بكفالة مالية، قبل أن تحيلهما للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح.

وفي أبريل الماضي، أمرت النيابة العامة بضبط مودة الأدهم وإحضارها في قضية أخرى تتعلق بصناعة وبث فيديوهات مخلة، واستغلال طفل في أحد فيديوهاتها، وأمرت النيابة العامة في ختام التحقيقات بإحالتها للمحاكمة الجنائية، لاتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع المصري ومبادئه، والتحريض على الفسق.

وأصدرت المحكمة الاقتصادية، حكما بمعاقبتها في القضية التي ضمت أيضا المتهمة حنين حسام، بحبسها لمدة سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه، لإدانتها في القضية نفسها، وبعدها تقدمت المتهمة باستئناف على الحكم الصادر ضدها، وتحدد له جلسة 13 يناير المقبل للحكم.