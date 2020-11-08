تأجيل استئناف مودة الأدهم وحنين حسام على حكم حبسهما لـ11 نوفمبر

قررت محكمة مستأنف الاقتصادية تأجيل الاستئناف المقدم من فتاتي التيك توك مودة الادهم وحنين حسام، علي الحكم الصادر ضدهما بالحبس لمدة سنتين، بتهمة صناعة فيديوهات مخلة، لجلسة الاربعاء 11 نوفمبر الجاري، لتعذر إحضارهما من محبسهما.

وعاقبت المحكمة الاقتصادية مودة الأدهم وحنين حسام و3 آخرين، بالحبس، لإدانتهم بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية الغرض منها التربح وارتكاب الجرائم.

وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة المتهمتين «مودة الادهم» و«حنين حسام» وثلاثةٍ آخرين إلى المحاكمة الجنائيَّة، وأوضح أمر الاحالة، أن المتهمتين الأول والثانية اعتدتا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن قامت الأولى "حنين" بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات.

وأوضحت التحقيقات أن "حنين" قامت بالإعلان عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء، إلى وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي المسمى بـ"لايكى" ليلتقوا فيها الشباب عبر محادثات مرئية مباشرة، وإنشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التى تذاع للكافة دون تمييز.