حسين زين يلتقي رؤساء النقابات المهنية للإعلام لمناقشة أمور العمل

التقى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم، برؤساء النقابات المهنية بقطاعات الوطنية للإعلام، لبحث ومناقشة العديد من الموضوعات التي تهم العاملين بمختلف قطاعات الوطنية للإعلام، حيث شرح لهم رئيس الهيئة، كل المشاكل المالية والادارية المتراكمة والمتشعبة، والجهود المبذولة لحل تلك المشكلات، ومنها الموقف المالي والإداري، والأمور ذات الأولوية للعاملين من علاوات ومكافآت نهاية الخدمة والترقيات والرعاية الطبية.

وتفهم الحضور المجهودات التي تبذلها الهيئة بكل الملفات، وطالبهم زين، بالاشتراك الفعلي والمساندة في دفع الجهود المبذولة لإيجاد حلول سريعه لكل المشكلات.

كما أكد رؤساء النقابات، على تحقيق التواصل الدائم والتنسيق، لإيجاد حلول عاجلة لكل المشكلات المالية والإدارية بجميع قطاعات الوطنية للإعلام.

وكان حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عقد مؤخرا اجتماعا موسعا، مع رؤساء قطاعات الهيئة، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالعمل، حيث أكد فى بداية اللقاء على ضرورة بذل المزيد من الجهود، لحل المشكلات المتعلقة بالعمل، وتفعيل التواصل مع العاملين وبحث مشاكلهم وحلها.

وشدد «زين»، على أن تقدم القطاعات البرامجية خطة تتضمن حزمة من البرامج الإذاعية والتليفزيونية، تحقق مردودا إعلانيا وتسويقيا، لتعظيم موارد الهيئة المالية، لتسهم فى صرف العلاوات ومستحقات نهاية الخدمة، وضرورة التنسيق بين القطاعات في تغطية حدث أو مناسبة واحدة لخفض تكلفة النقل والبث.

وناقش الاجتماع، عدة ملفات هامة، منها الموقف المالي والإداري ومخصصات الوطنية للإعلام من وزارة المالية، والبالغة 220 مليون جنيه شهريا، وهو مبلغ ثابت منذ عام 2011، بينما يحتاج الصرف على الأجور والبنود الحتمية اللازمة لسير العمل، ما يقرب من 260 مليون جنيه بزيادة شهرية نحو 40 مليون جنيه.

واستعرض القطاع الاقتصادي بالهيئة، المخصصات المالية لجميع قطاعات الهيئة، التي تؤكد حصول كل قطاع على مخصصاته المالية شهريا، كاملة وبالزيادة عليها أيضا، للصرف على أجور العاملين والبنود اللازمة لسير العمل.