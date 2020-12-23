جراحة طارئة لمصاب كورونا لوقف نزيف بالمخ في كفر الشيخ العام

أجرى أطباء مستشفى كفر الشيخ العام جراحة عاجلة لأحد المصابين بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، لإزالة كسر«منخسف» بالجمجمة، لإيقاف نزيف تعرض له المريض، أثناء احتجازه بالمستشفى للعلاج من الفيروس المستجد.

وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن فريقاً طبياً مكوناً من الدكتور سعد الغفلول، اخصائي جراحة المخ والأعصاب، والدكتور محمد فضيل، أخصائي التخدير، والطبيبان وليد جمال وحسن إبراهيم، اخصائيي عمليات، أجرى جراحة إزالة كسر منخسف بعظام الجمجمه، وإيقاف نزيف وترقيع لغشاء الأم الجافية بالمخ لمريض كورونا، مشيرةً إلى أن المريض خرج من غرفة العمليات بحالة جيدة، وحالته الآن مستقرة.

وأضافت وكيل وزارة الصحة أنه جرى إجراء الجراحة وسط الإجراءات الاحترازية المتبعة، وتوفير كافة الإمكانيات وسبل الحماية للفريق الجراحي، وتمكن الفريق الطبي من إيقاف النزيف.

وفي وقت سابق، نجح فريق طبي بمستشفى قلين المركزي بكفر الشيخ، في إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة في العقد الثاني من عمرها مصابة بفيروس كورونا.

وأكد مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ أن المصابة كانت محتجزة بقسم العزل الصحي بمستشفى قلين المركزي، إثر إصابتها بفيروس كورونا، وحامل في الشهر التاسع، وأن الطفلة حالتها جيدة، بينما تستكمل الأم علاجها في قسم العزل الصحي.

واستدعى الدكتور خليل منصور، مدير مستشفى قلين المركزي، طاقم طبي لإجراء الفحص الطبي على سيدة مصابة بفيروس كورونا، تعاني من آلام المخاض، أثناء تلقيها العلاج بقسم العزل الصحي بالمستشفى، وقرر الفريق الطبي ضرورة إجراء عملية ولادة لها.

كما شهد مستشفى سيدي سالم المركزي، بنفس المحافظة، إجراء أول عملية ولادة لمريضة تعاني من اشتباه الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور الدكتور صلاح زغلول، مدير المستشفى، والدكتور مالك رمضان إمام، اخصائي النساء والتوليد، والدكتور محمود عبدالوهاب غنيم، طبيب النساء والتوليد، والدكتور كريم حسن الشافعي، طبيب النساء والتوليد، والدكتورة شيماء سليمان، اخصائية طب الأطفال.