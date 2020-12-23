انتشال مسن وابنته من أسفل أنقاض عقار أسيوط المنهار

تمكن فريق قوات الحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط، من انتشال مسن وابنته من أسفل عقار أسيوط المنهار، وجرى نقلهما لمستشفيي الشاملة وأسيوط الجامعي.

وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي، بوقوع حادث انهيار منزل بمنطقة الحمراء، خلف قسم ثان دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث القسم والإسعاف والحماية المدنية، وبالمعاينة والفحص تبين أن المنزل مكون من دور أرضي، وآخر علوي مبني بالطوب اللبن، والسقف من الجريد، وأن الانهيار عبارة عن سقوط سقف الدور الأول على الأرضي.

وأسفر الانهيار عن إصابة عادل بيومي إبراهيم، 62 سنة، مصاب بضيق تنفس، نقل لمستشفى الشاملة، وآية عادل بيومي، 26 سنة، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، نقلت لمستشفى أسيوط الجامعي، وفرض كردونا لتأمين المنازل المجاورة، وجارٍ تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.