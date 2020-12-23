بعد 12 ساعة.. الحماية المدنية تستخرج جثث 3 عمال من بيارة صرف بسوهاج

12 ساعة كاملة قضتها قوات الحماية المدنية في محاولة استخراج جثث ٣ عمال، انهارت عليهم بيارة صرف صحي بقرية جزيرة أولاد حمزة بمركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفي العسيرات المركزي، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغًا بانهيار بيارة صرف صحي بقرية جزيرة أولاد حمزة، ووجود متوفين، فانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز وقوات الحماية المدنية، ومجلس مدينة المنشاه، والوحدة المحلية لقرية أولاد حمزة.

وتبين من تحريات الرائد هيثم الحجيري، رئيس مباحث مركز العسيرات، أنه أثناء قيام كلا من "علي عبد النعيم علي، 38 عامًا، عامل، يقيم بقرية الرشايدة، محمد حامد محمود، 32 عامًا، محمد إسماعيل محمد، 35 عامًا" يقيمون بقرية جزيرة أولاد حمزة بحفر بيارة صرف صحي بقطعة أرض زراعية، وانهارت عليهم الأتربة أثناء عملية الحفر.

وقال طلعت الطيب، رئيس الوحدة المحلية بأولاد حمزة أنه فور ورود بلاغ بالحادث، تم الانتقال إلى مكان الواقعة، وجرى الدفع بمعدات الوحدة المحلية للمساعدة في استخراج جثث الضحايا، مع قوات الحماية المدنية.

وأشار الطيب، إلى أن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، كلف بسرعة توفير كافة المعدات اللازمة من قبل مجلس المدينة والوحدة المحلية بالعسيرات للمساعدة في استخراج جثث المتوفين، وكلف المحافظ بإعداد تقريرًا مفصلًا عن الواقعة.

وأشار الطيب إلى أن عملية حفر بئر الصرف الصحي تتم داخل أرض زراعية مجاورة للمنزل، وأن عملية الحفر تتم بالوسائل البدائية، ما نتج عنه انهيار الأتربة علي العمال، وحُرر محضرًا بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.