«البترول»: اكتشاف الحقول الجديدة يحفز الشركات على الاستثمار

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إن شركة إيني الإيطالية أعلنت اليوم عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وجود كشف بترولي جديد في منطقة امتياز مليحة في الصحراء الغربية بإجمالي 10000 برميل من الزيت الأم وتتميز منطقة الصحراء الغربية بزيت غالي الجودة، لافتا إلى أن الكشف في منطقة الصحراء الغربية يوضح أن هذه المنطقة ستضم اكتشافات جديدة في المستقبل مبينا أن هناك احتمالات بترولية جيدة في المنطقة.

زيادة إنتاج مصر البترولي

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول في مداخلة هاتفية في برنامج صالة التحرير المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدم الإعلامية عزة مصطفى، أن النزول في أعماق الأرض والطبقات الجيولوجية باسخدام التكنولوجيا الحديثة يتيح كشف جديد وهذا سيفتح شهية الشركات الأجنبية التي تعمل في مصر في مجال استخراج البترول ومشتقاته من أجل حفر آبار تنموية أكثر وزيادة استثمارها في مصر وهذا يزيد من الاحتياط البترولي للدولة المصرية وزيادة إنتاج مصر من البترول الخام.

«ظهر» يحقق الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز

واكتشفت الشركة الإيطالية إيني حقل ظهر العملاق في عام 2015 من قبل شركة وبدأ الإنتاج الفعلي من حقل ظهر في ديسمبر عام 2017، وأعلنت مصر حينها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي ويعد هذا الحقل أحد أكبر حقول الغاز في منطقة شرق المتوسط ويتجاوز إنتاج حقل غاز ليفياثان الإسرائيلي وينتج ظهر نحو 3 مليارات قدم مكعب يوميا من الغاز وزادت هذه النسبة في العام المالي 2019 /2020، كما أن احتياطي الغاز المقدر في الحقل 30 تريليون قدم مكعب ويمثل هذا الحقل إنتاج 40% من الغاز في جمهورية مصر العربية، ووصل حجم الإنفاق على المشروع منذ اكتشافه حتى يونيو الماضي نحو 10 مليارات ونصف المليار دولار، ووصل إجمالي الآبار المنتجة فيه 15 بئرا.