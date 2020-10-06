محافظ بورسعيد: حقل "ظهر" يحول مصر لمركز إقليمي للطاقة

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه بالنسبة لغرب المحافظة، فـ الله سبحانه وتعالي كافأ المصريين ومصر، وفجر ينابيع الخير كله بحقل "ظهر"، والذي يعد أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي في المنطقة، ويحقق حاليا اكتفاء ذاتي للبلاد، بأكثر من 3 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، يتم ضخه للشبكة القومية للغاز من غرب بورسعيد، وهو ما يجعل مصر المركز الإقليمي للطاقة.

وأضاف "الغضبان"، خلال حواره مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن حقل ظهر حلم عظيم تحقق في زمن قياسي في أقل من 18 شهر: "كان في بداية 2016 كان يتم تخصيص الأرض الذي تم عمل حقل ظهر عليها، وكان هناك اجتماع للمجلس التنفيذي للمحافظة؛ لكي يتم تخصيص الأرض للشركة القائمة بتنفيذ هذا المشروع"، مشيرا إلى أنه في منتصف عام 2017، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقل والذي كان عمل عظيم "واعتبره أكبر حدث عالمي حدث في هذه المرحلة".

وأوضح محافظ بورسعيد، أنه بعد افتتاح حقل ظهر أعقبه حدث عالمي كبير، وهو أن مجلس إدارة شركة "إني" المنفذة لهذا المشروع، كان لأول مرة أن يتم عمل مجلس لإدارته خارج أوروبا؛ ليتم عمله في محافظة بورسعيد، ما أدى إلي تغيير ديمواغرفية وتنمية منطقة غرب بورسعيد، بشكل جذري بنسبة 100%.

ونوه اللواء عادل الغضبان، إلى أن المنطقة الصناعية الموجودة في شرق بورسعيد، عبارة عن منطقة لوجيستية على مساحة 30 كيلو مترا مربعا، وأخرى صناعية على مساحة 64 كيلو مترا مربعا، بالإضافة للميناء المحوري، مؤكدا أنه لابد وأن يخدم هذه المنطقة مجموعة من الأنفاق العملاقة؛ لكي تربط موانيء شرق وغرب، وتربط مصر الأم بسيناء، متابعا: "منذ 30 عاما كنا نريد ربط الوادي بسيناء، والآن تحقق الحلم"، مؤكدا أن أحلام المصريين تتحقق حاليا على يد القيادة السياسية الواعية.