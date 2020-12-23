أمين «النواب»: 90 نائبا استخرجوا بطاقات العضوية اليوم

يستأنف مجلس النواب في العاشرة من صباح الغد، استقبال النواب الفائزين عن قائمتي شرق وغرب الدلتا وعددهم 84 نائبا، ومن المنتظر أن يشهد البرلمان على مدار الأسبوع المقبل النواب الفائزين على المقاعد.

وشهد البرلمان على مدار اليوم الأربعاء، حالة حراك شديد بين أروقته لاستقبال النواب الفائزين عن دائرة القائمة بالصعيد، وكان أول النواب الذين حضروا لاستلام كارنية العضوية للفصل التشريعي الجديد النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب الحالي.

كما تسلمت عددا كبيرا من نائبات البرلمان كارنيه العضوية والحقيبة البرلمانية والتي تحتوي على تابلت إلكتروني لاستقبال الأوراق البرلمانية ونسخة من الدستور المصري وقانون اللائحة الداخلية للمجلس وقوانين الانتخابات، كما تتضمن الحقيبة دبوسا على هيئة قبة البرلمان.

التشديد على الإجراءات الاحترازية

حرصت الأمانة العامة على تحقيق الإجراءات الاحترازية داخل البهو الفرعوني المخصص لاستقبال النواب الجدد لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب إن الأمانة العامة للمجلس استقبلت اليوم 90 نائبا من نواب الجيزة وقائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، البالغ عددهم 100 نائب.

وأضاف فوزي أن النواب الذين حضروا إلى مقر مجلس النواب حصلوا على بطاقات العضوية، لافتا إلى أنه بإمكان النواب الذين لم يحضروا لاستلام بطاقات العضوية، أن يحضروا في أي يوم آخر.

وأشار فوزي إلى أن مجلس النواب الجديد يتضمن مشاركة فاعلة للمرأة والأحزاب السياسية، حيث ضم 148 سيدة، و472 نائبا حزبيا، و93 مستقلا.

وفيما يخص العلاقة بين مجلسي النواب والشيوخ، لفت الأمين العام لمجلس النواب إلى الاحترام يسود العلاقة بين المجلسين. ووجه فوزي الشكر للصحفيين والإعلاميين على تغطيتهم للإجراءات الخاصة باستقبال النواب الجدد.

انتهاء الفصل التشريعي الأول

ويشار إلى أن الفصل التشريعي الأول برئاسة الدكتور علي عبدالعال سينتهي في 9 يناير 2021، ليبدأ البرلمان الفصل التشريعي الجديد بموجب قرار سيصدر من رئيس الجمهورية، ووفقا للأرقام فإن النائبة فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب عن قائمة الصعيد سترأس الجلسة الافتتاحية باعتبارها أكبر الأعضاء سنا.

وتتطلع الأنظار إلى قرار رئيس الجمهورية بتعيين نحو 28 نائبا في البرلمان المصري ليكون مجموع عدد أعضائه 596 نائبا.