خبير في أمن المعلومات: «واتساب» لن يعمل على بعض الهواتف الأيام المقبلة

قال المهندس وليد حجاج، باحث وخبير في أمن المعلومات، إن نظام التشغيل ios الخاص بشركة آبل، وصل إلى إصدار 14.2 والأجهزة العاملة بإصدارات قبل إصدار رقم 9 لن يعمل عليها تطبيق التراسل الفوري «واتساب» خلال الأيام المقبلة، موضحا أن الأجهزة العاملة بإصدار 9 أو إصدارات أحدث منه سوف يعمل عليها التطبيق، ولكن الأجهزة العاملة بنسخ أقل من هذا الإصدار سوف يتوقف فيها عن العمل.

كيف تعرف وجود الخدمة على هاتفك؟

وأضاف «حجاج» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، الأربعاء، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت: «أي حد معاه تليفون قبل تليفون (آيفون 4 S) لن يعمل عليه تطبيق واتساب، بمعنى أن (آيفون 4) لن يعمل عليه التطبيق، ولكن هواتف: آيفون 4 إس، وآيفون 5 إس، وآيفون 6 إس، سوف يعمل عليها التطبيق في حالة تحديث النسخة إلى إصدار جديد ليكون بإصدار 9 أو أكثر».

وتابع الباحث والخبير في أمن المعلومات، أنه بالنسبة للهواتف العاملة بأنظمة «أندرويد»، فإن كل الأجهزة العاملة بإصدارات قبل 4.0.3 لن يعمل عليها التطبيق، موضحا: «أن من يمتلك هاتف (آيفون) يمكن أن يدخل على الإعدادات، ويتأكد من الإصدار، وهل هو قبل 9 أم لا، وهل هناك إمكانية للتحديث إلى نظام 9 أم لا، وإذا لم يجد أي تحديث وكان الإصدار قبل 9 فهذا الهاتف لن يعمل عليه واتساب، وبالنسبة لنظام (أندرويد)، على المستخدم أن يتوجه للإعدادات ويتأكد هل النسخة الموجودة به أعلى من 4.0.3 أم لا، وهل يمكن تحديثها أم لا.. إذا لم يكن هناك إمكانية للتحديث فإن الهاتف لن يعمل».

هواتف لن يعمل عليها واتساب

وشدد على أن بعض الهواتف لن تعمل، وهي: «إتش تي سي ديزاير، وإل جي أوبتما، موتورولا درويد رازور، وسامسونج جالاكسي إس تو»، وهي إصدارات قديمة جدا، موضحا أن الخدمة تتوقف كل عام على الهواتف التي تكاد تكون غير عاملة مع أصحابها.