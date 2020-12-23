محمد الخطيب: القاهرة التاريخية هي أكبر ممتلك تراثي في العالم

قال محمد الخطيب، استشاري تطوير القاهرة التاريخية، إن منطقة القاهرة التاريخية، ممتلك أعلنته اليونسكو، وهي أكبر ممتلك تراث في العالم كله، ومدينة ممتدة من بوابة الفتوح شمالًا، وحتى أحمد بن طولون، ومنطقة المقابر والفسطاط، والمنطقة على مساحة 32 ألف كيلو متر مربع، لافتًا إلى أنه لا يوجد دولة في العالم، تمتلك قيمة تاريخية مثل القاهرة التاريخية، لذلك كان هناك قرار بتطويرها في ظل معاناتها من تدهور غير مسبوق خلال الفترة الماضية.

لا يوجد دولة في العالم تمتلك زخم تراثي مثل مصر

وأضاف «الخطيب»، خلال لقاء مع مع الإعلامي محمد شردي في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، أنه لا يوجد أي دولة في العالم لديها هذا الزخم من التراث المعماري الموجود في القاهرة التاريخية، وعلى الرغم من ذلك للأسف مصر لم تكن تستغله بشكل صحيح في الفترة الماضية، ولذلك جاء التكليف بالعمل على تطويرها وتطوير النسيج العمراني فيها، إلى جانب إحياء الأنشطة ونمط الحياة في القاهرة الجديدة.

تحديد 6 مناطق أساسية لتطويرها بالقاهرة التاريخية

وتابع أن هناك 6 مناطق أساسية تم تحديدها من أجل التطوير خلال الفترة المقبلة في القاهرة التاريخية، لافتًا إلى أن منطقة القاهرة التاريخية تعرضت لتخريب وتدهور واضح خلال الفترة الماضية، وهو ما تسعى هيئة التطوير على العمل عليه في الفترة المقبلة.

وأردف أن المناطق السكنية المتواجدة في القاهرة التاريخية لها طبيعة مختلفة، ويجب التعامل معها بشكل مختلف، خاصة أن تلك المنطقة منطقة تراثية، وبها عمل كبير خلال الفترة المقبلة، وهو ما تسعى عليه الهيئة في الوقت الحالي، لافتًا إلى أنه تم العمل على عدد من المناطق على رأسها منطقة عين الصيرة، والتي شهدت تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة.