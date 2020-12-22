القاهرة التاريخية بدون زحام.. شوارع للمشاة وجراجات للسيارات

بعد توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تطوير القاهرة التاريخية، كشف مصدر مسئول بمحافظة القاهرة أن مخطط تطوير القاهرة التاريخية يتضمن تخصيص شوارع للمشاة فقط، والعمل على تسيير الحركة المرورية، والحد من أي زحام، علاوة على إزالة اللافتات والتشوهات من على واجهات العقارات.

وأوضح المصدر أن المخطط يتضمن الاهتمام بإنشاء جراجات متعددة الطوابق، على غرار جراجات التحرير وروكسي، لاستيعاب حركة السيارات في المنطقة التاريخية، مع فتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات، لافتاً إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل حملاتها لفتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات بكل أحياء القاهرة، تنفيذاً لتوجهات الدولة بضرورة منع تحول الشوارع إلى جراجات مفتوحة، والقضاء على الانتظار الخاطىء بها.

وأشار إلى أنه تم التشديد على رؤساء الأحياء بضرورة الاستمرار فى فتح الجراجات، وتخصيصها في الغرض الذي أنشئت من أجله، لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة، وتحديداً منطقة القاهرة التاريخية، مع المرور الدوري للتأكد من عدم عودة الأنشطة المخالفة التي كانت تستغلها مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وقطع المرافق عنها، حتى عودتها إلى حالتها الأولى.

إجراءات ضد المخالفين

وأضاف المصدر أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب الجراج الذي يشهد مخالفات بنائية تعوق حركة خروج ودخول السيارات به، حيث سيتم إحالة المسئول عن إصدار شهادات المطابقة إلى التحقيق، مشيراً إلى أن المحافظة تتوسع في إقامة الجراجات، لاستيعاب أكبر عدد من السيارات، ومنها جراج روكسي كأول جراج ذكي، يُعد نقلة نوعية وحضارية، ويسهم في حل المشكلة المرورية بمنطقة مصر الجديدة.

ويقع جراج روكسي على مساحة 10 آلاف متر مربع، بسعة 1700 سيارة، ويتكون من 6 أنظمة أتوماتيكية، و6 مداخل ومخارج للسيارات، كما يضم 12 مصعداً إلكترونياً مزودة ببطاريات لنقل السيارات، بينما جراج الأزهر، بحي وسط القاهرة، مقام على مساحة 20 ألف متر مربع، ويتكون من 3 أدوار تحت الأرض، بسعة 410 سيارات، وجراج آخر سطحي بسعة 140 سيارة، بإجمالى 550 سيارة، وأيضاً جراج التحريرعلى مساحة 20 ألف متر مربع، ويضم 4 طوابق تحت الأرض، ويسع 1700 سيارة، فضلا عن جراج خاص يسع 24 أوتوبيساً.

جراجات للحد من الزحام

ولفت المصدر إلى أن من بين الجراجات جراج الأوبرا متعدد الطوابق، ويسع لنحو 1370 سيارة، ويخدم مناطق وسط القاهرة والعتبة والموسكي، وجراج طلعت حرب، الذي يستوعب ما يقرب من 600 سيارة، وجراج عمر مكرم على مساحة 5 آلاف متر مربع، ويتسع لما يقرب من 600 سيارة، ويعمل على مدار 24 ساعة، إضافة إلى جراج البستان، بجوار مول البستان، في منطقة وسط البلد.