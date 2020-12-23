الخطيب: 80% من مباني القاهرة التاريخية آيلة للسقوط وسنقوم بترميمها

قال محمد الخطيب استشاري تطوير القاهرة التاريخية، إن 80% من المباني المتواجدة في منطقة القاهرة التاريخية، آيلة للسقوط، والدولة ستقوم بالعمل على ترميم تلك المنازل للأماكن التي لها قيمة ويعيش بها الناس بالفعل، ولكن المنازل التي لا يستطيع أحد العيش فيها وليس لها أي شكل أو أهمية ستجري إزالتها بالتأكيد، مشددًا على أن السكان هناك لن يتضرروا بأي شكل لأن الحكومة ستعوضهم سواء بترميم المنازل أو بمنازل في مناطق أخرى.

وأضاف «الخطيب»، خلال لقاء مع مع الإعلامي محمد شردي، في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن القاهرة على الرغم من ازدحامها يوجد بها مناطق فارغة كثيرة، وتلك المناطق سيجري استغلالها لتتحول لأماكن لركن السيارات متعددة الطوابق، وسيجري منع السيارات من السير في مناطق مختلفة داخل القاهرة التاريخية، مشددًا على أن كل وسائل النقل هناك ستكون نظيفة.

وتابع بأن القاهرة التاريخية هي أكبر متحف تاريخي مفتوح في العالم كله، «ما نتحدث عنه هو بمثابة حلم بالتأكيد، ولكن سنحقق هذا الحلم من خلال العمل على الأرض، القاهرة التاريخية فيها الكثير من المناطق المتميزة والتي يمكن استغلالها وجعلها متحفا تاريخيا يزوره العالم كله».

وأردف أن التطوير يستهدف أيضا أن تزيد مدة تواجد الزائر إلى منطقة القاهرة التاريخية، لأن الزائر يجلس لمدة ساعتين فقط، رغم وجود 365 أثرا، وإن جرى تطويرها سيجلس السائح مدة طويلة جدا إن نظر لكل أثر منهم لمدة 5 دقائق فقط.

إرادة سياسية لتطوير القاهرة التاريخية

وأوضح أن مصر لأول مرة لديها الإرداة السياسية من أجل تطوير القاهرة التاريخية خلال الفترة الحالية، ويوجد دراسات مالية من أجل العمل على التطوير، ولكن لم يكن هناك أي تمويل أو إرادة.