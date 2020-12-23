البابا تواضروس في العظة الأسبوعية: كشف الأسرار يؤدي إلى الهلاك

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الإنسان لا يجب عليه الكشف عن أسراره أو خصوصياته سواء في المنزل، أو العمل، أو الخدمة، أو الوطن، لأن كشف الأسرار قد يؤدي إلى الهلاك، سواء هلاك البيت أو العمل أو الوطن، موضحا: «مش كل حاجة في قلبك تقولها.. فيه واحد بيتكلم في كل شيء، اللي له فيه واللي مالوش فيه.. يجب أن تكون حكيما في كشف أفكارك حتى لو كانت أفكارا طيبة».

تواضروس: الاحتفاظ بالأفكار للنفس حتى تنفيذها

وأضاف «تواضروس» في عظته الأسبوعية التي بثها المركز الإعلامي للمقر البابوي عبر شبكة الإنترنت، الأربعاء، وحملت عنوان «لا تكشف أسرارك»، أن كل شخص له خصوصيات، ويجب الحفاظ عليها، والاحتفاظ بالأسرار، وبعض الناس عندما يتحدثون عن أفكارهم لا ينفذونها، وهؤلاء عليهم الاحتفاظ بأفكارهم حتى ينفذونها ثم يحكون عنها، وإذا كنت غير قادر على الاحتفاظ بأسرارك فإن الآخرين لن يستطيعوا الحفاظ عليها، وهناك مثل شعبي يقول: «السر اللي يطلع من اتنين ميبقاش سر»، ويجب على الإنسان أن يكون حكيما في الكشف عن أسراره.

الحفاظ على أسرار العمل

وتابع بطريرك الكرازة المرقسية أن الإنسان يجب عليه أيضا ألا يكشف كل أفعاله وأنشطته أمام الآخرين، خاصة الذين ليسوا قريبين منه، مشيرا إلى أهمية الاحتفاظ بأسرار العمل، خاصة الأعمال التي لها أسرار خاصة وسرية كبيرة، وبعض الجهات تطلب من العاملين التوقيع على إقرارات بعدم إفشاء أسرار العمل، والأمانة تقتضي منك الحفاظ على أسرار العمل لأن المسؤولين ائتمنوك على هذه الأسرار، مؤكدا أننا نعيش في زمن البيانات والمعلومات، وأي كلمة صغيرة يمكن أن تفيد العدو، أو تضر مكان عملك.

الحفاظ على أسرار الآخرين

وشدد على أهمية ألا يكشف الإنسان أسرار منزله، أو وطنه، وألا يسيء إلى وطنه، وأيضا ألا يكشف أسرار الآخرين، وينقل الكلام من شخص إلى آخر.