وزيرا الأوقاف المصري والسوداني يهنئان البابا تواضروس بأعياد الميلاد

أجرى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، يرافقه الشيخ نصر الدين مفرح، وزير الشؤون الدينية والأوقاف بدولة السودان، زيارة إلى الكنيسة المصرية في العباسية، حيث التقيا البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وقدما التهنئة له ولسائر قيادات الكنيسة المصرية بأعياد الميلاد.

وأكد وزير الأوقاف، لبابا الإسكندرية، أنّ دورهما جعل السلام الاجتماعي ثقافة عامة للمجتمع والإنسانية، وقدّم البابا تواضروس هدايا تذكارية للوزيرين والوفد المرافق لهما.

وضمّ الوفد المرافق للوزيرين، الدكتور عبدالرحيم علي محمد رئيس مجمع الفقه الإسلامي بالسودان، والسفير محمد إلياس محمد السفير السوداني بالقاهرة، وقيادات بوزارة الأوقاف.

وأكد وزيرا الأوقاف والبابا، أهمية العمل معا على ترسيخ أسس العيش المشترك، والتحول بهذه الثقافة من ثقافة النخبة إلى ثقافة مجتمع ودولة وصالح الإنسانية جمعاء.

زيارة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

في سياق متصل، أجرى الشيخ نصر الدين مفرح، وزير الشؤون الدينية والأوقاف بدولة السودان الشقيقة، والدكتور عبدالرحيم علي محمد، رئيس مجمع الفقه الإسلامي بالسودان ، زيارة إلى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وأطلعهما وزير الأوقاف المصري على إصدارات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

من جانبهما، أشاد وزير الأوقاف السوداني، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي، بهذه الإصدارات وبدور المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في نشر الفكر الوسطي، خاصة في مواجهة الفكر المتطرف، وفي حركة الترجمة، وفي مجال ثقافة الطفل.

وزير الأوقاف السوداني يشكر الشعب المصري

ووجّه وزير الأوقاف السوداني، الشكر للشعب المصري كله على وقوفه الدائم مع الشعب السوداني، مشيدا بما شاهده من تطور في تجربة الأوقاف المصرية الرائدة سواء في مجال التدريب، ونشر الفكر الوسطي، وفي مجال إدارة الأوقاف، مؤكدا عمق العلاقات القوية المتينة بين الشعبين المصري والسوداني، مثمّنا التعاون المثمر بين وزارتي الأوقاف بالدولتين وعلى استضافة الدورة.