البابا تواضروس: لا تسيئ إلى وطنك ولو بصورة أو تغريدة

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الإنسان لا يجب عليه كشف أسرار وطنه، أو الإساءة له، حتى ولو بصورة أو تغريدة، موضحا: «لا تكشف أسرار بيتك وبلدك.. البيت له احترامه ووقاره وخصوصيته، ومش أي شخص يدخل فيه.. ودائما نوصي المتزوجين بأن تكون حياتهم الخاصة داخل منزلهم مكنونة.. ومن أكبر الأخطاء إن البيت الحديث تكون كل أسراره على لسان الآخرين.. ومن الأخطاء الشائعة إن الناس بيصوروا كل حاجة ويحطوها على وسائل التواصل الاجتماعي.. وممكن أي حد ياخد الصور دي ويستغلها استغلال سيء».

انتبه من وضع صورك على الإنترنت

وأضاف «تواضروس» في عظته الأسبوعية التي بثها المركز الإعلامي للمقر البابوي عبر شبكة الإنترنت، الأربعاء، وحملت عنوان «لا تكشف أسرارك»: «فيه واحد يحط صور كل حاجة في حياته على النت.. هتستفيد إية!!.. أرجوك انتبه لا تكشف أسرار بيتك ولا أسرار بلدك.. يعني مثلا واحد يروح يصيف.. يحط اللوكيشن على مواقع التواصل الاجتماعي.. هتسفيد إية!! احفظ خصوصيتك.. انتبه.. وهذا قد يعرضك لسرقة منزلك عندما يعلم اللصوص أنك غير موجود في المنزل».

الحفاظ على صورة الوطن

وتابع بطريرك الكرازة المرقسية: «وطنك من المفروض أنك تحافظ عليه.. من أي معلومة تتقال أو تسريب، أو تغريدة، أو مراسلة، أو مكالمة، واحفظ الوطن ولا تسيء للوطن ولو بصورة وحشة.. ممكن واحد يصور صورة –حتى لو موجودة- ويحطها.. أنت بتسبب تشويه لصورة بلدك.. من المفروض تحافظ على وطنك.. وكلامك وأفعالك في أرقى صورة ممكنة.. ولا تدخلوا الغشاشين إلى بلدك أو وطنك».

الحفاظ على أسرار الآخرين

وحذر بطريرك الكرازة المرقسية، من كشف أسرار الآخرين، مشيرا إلى أن بعض الناس يكشفون أسرار الآخرين حتى في صالونات الحلاقة أو حتى في سيارات «التاكسي»، والبعض يظن أنه «أبوالعريف»، ويرغب في نشر كل حاجة أولا، وقد تسيء إلى الآخرين بهذه الأمور، والمثل الشعبي يقول: «ما شتمك إلا اللي بلغك».

وشدد على أن الإنسان في نهاية العام عليه مراجعة نفسه، وأن يعالج الأخطاء التي يقع فيها، ويكون أمينا مع نفسه ومع جميع الناس.