بالضرب حتى الموت.. زوجان يتخلصان من ابنتهما في كرداسة: شقية وبنربيها

كانت كأقرانها من الأطفال، مقبلة على الحياة تحب اللعب المرح والمزاح.. براءة الأطفال طاغية على ملامح وجهها، تقاسمها تفاصيله، الابتسامة لا تبرح شفاهها، وجنتاها مصبوغتان دائماَ باللون الأحمر من فرط الحماس والسعادة، تفاصيل توحي بأن الضحية البالغة من العمر 10 سنوات لم تكن تتوقع أن تنتهي حياتها قتيلة على يد والديها اللذين ضاقا ذرعاً من نشاط الطفلة الزائد و«شقاوتها» ومحاولتهما تأدبيها على حد تعبيرهما.

ضرب وتعذيب انتهى بوفاة الطفلة

داخل منزل صغير بمركز كرداسة التابع لمحافظة الجيزة، كتبت نهاية حياة المجني عليها مكبّلة بحبل غليظ يمنعها من الحركة بعد وصلات متتالية من الضرب المبرح الذي أفضى إلى الموت نتيجة عدم تحمل جسدها الصغير والهزيل اعتداء والديها «عامل وربة منزل» المتكرر عليها، لتلفظ أنفاسها الأخيرة عقب تعرضها لجروح بالغة وكدمات في أماكن متفرقة من جسدها، حيث لم تجد محاولات اسعافها نفعاَ، بنقلها للمستشفى لتفارق الحياة ممددة فوق أحد الأسرة متأثرة بجراحها.

بلاغ للشرطة

بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لمركز شرطة كرداسة من المستشفى، يفيد بوصول طفلة لا تستطيع التنفس مصابة بكدمات وجروح خطيرة تهدد حياتها نتيجة تعرّضها للضرب، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وانتقلت قوة أمنية من المباحث إلى المنزل الذي شهد الحادث بعد تلقيهم البلاغ، واستمعوا لشهادات عدد من أفراد الأسرة بشأن الحادث وملابساته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بدفن الطفلة المجني عليها، بعد تشريح جثتها، لمعرفة سبب وكيفية الوفاة.

تحريات المباحث

بإجراء التحريات تبين أنّ والدي الطفلة وراء ارتكاب الجريمة، ليتم بعدها ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقرّا بالحادثة واعترفا تفصيلياً بما قاما به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث أمرت النيابة بحبسهما 4 أيّام على ذمة التحقيقات، ليتم بعدها تجديد حبسهما للمرّة الثانية 15 يوما من قبل قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة.