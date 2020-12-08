تسببوا في فقدان بصر رضيعة.. النيابة العامة تخلي سبيل 5 أطباء بقنا

حققت النيابة العامة بقسم قنا، مع 5 أطباء بتهمة فقدان بصر رضيعة كانت في قسم حضانة مستشفى قنا العام.

وقررت النيابة إخلاء سبيلهم بضمان مالي 5 آلاف جنيه، كما أمرت باستدعاء والدة الرضيعة لاستكمال التحقيقات في البلاغ الذي تقدمت به.

كانت البداية عندما تقدمت أ.ج، ربة منزل بتحرير بلاغا في النيابة العامة الماضي تتهم فيه أطباء مستشفى قنا العام بالإهمال لتسببهم في فقدان بصر رضيعتها، حيث أنها وضعت توأم ودخلت الطفلة الحضانة بحالة صحية جيدة وفجأة أصيبت بالعمى.

وأوضح تقرير الطب الشرعي أن الطفلة مصابة بضمور في الشبكية، أدى إلى إصابتها بفقدان بصرها في العينين، تم استدعاء الأطباء على إثرها لسماع أقوالهم، وجاري استدعاء أطباء آخرين.

وقال مصدر مسئول في مستشفى قنا العام، إن الواقعة من عام تقريبا، وهذه الرضيعة نقلت من إحدى المستشفيات الخاصة، ووالدتها نقلتها إلى حضانة مستشفى قنا العام لعدم قدرتها على تحمل تكاليف الحضانات الخاصة التي تصل في اليوم إلى ١٥٠٠جنيه.

وتابع: قضت الرضيعة مدتها في الحضانة، وبعد أيام، فوجئنا بوالدتها مقدمة بلاغ في ٥ أطباء في قسم الحضانات بالمستشفى، وبعد عام استدعت النيابة العامة في قنا الأطباء الخمسة وتم التحقيق معهم وأمرت بإخلاء سبيلهم من سرايا النيابة.