«التنسيقية» تهنئ الشعب المصري بمناسبة العيد القومي لمحافظة بورسعيد

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جموع المصريين بعيد بورسعيد القومي وذكرى الانتصارات على العدوان الثلاثي فى الثالث والعشرين من ديسمبر 1956، بعدما قامت القوات الإنجليزية والفرنسية والإسرائيلية بالقصف الجوي على مصر في 30 أكتوبر 1956، ردًا على قرار الرئيس جمال عبدالناصر بتأميم قناة السويس وإعلانها شركة مساهمة مصرية، حينها بدأ الإنزال الجوي لقوات العدو على مدينة بورسعيد فى 5 نوفمبر 1956.

وقالت التنسيقية، في بيانها، اليوم، إن بورسعيد قاومت فى ملحمة تاريخية، وقدمت دماء الكثير من أبناء المقاومة الشعبية، واندحرت قوات العدو في 23 ديسمبر 1956 معلنين يوم النصر على العدوان الثلاثي، ويفشل العدوان الثلاثي ويعلن انسحابه تمامًا من الأراضي المصرية، موجهة التحية لأهالى بورسعيد الباسلة قبلة النضال.

وفى هذا اليوم 23 ديسمبر 2020، تحتفل أيضًا بورسعيد بأنها المدينة الرقمية الأولى، حيث إنها أول محافظة يتم تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بها، وأيضًا هى أول محافظه تعلن أنها خالية من العشوائيات تمامًا.

وأشارت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أنه على الصعيد الصناعي، فإن بورسعيد أصبحت من المدن التى تملك منطقة صناعية عملاقة، بها العديد من الصناعات المهمة، وأيضًا كان لها نصيب كبير من صناعات البتروكيماويات، ومؤخرًا اكتشاف حقل ظهر الذى يعد من أهم الاكتشافات المصرية، وتعد أيضًا من أهم الموانئ العالمية، ما جعل اسم بورسعيد عالميًا.