النائبة غادة علي: شعارنا في التنسيقية «برلمان بمفهوم جديد»

قالت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إننا نشهد اليوم حالة جديدة وروح ودم جديد في الحياة السياسية المصرية، وتجربة متفردة، وبالتالي كان لابد أن تنعكس تلك التجربة على حملاتنا الانتخابية، فشعارنا في التنسيقية هو سياسة بمفهوم جديد.

وأكدت النائبة أن الشعار أصبح الآن «برلمان بمفهوم جديد»، فهدفنا ورؤيتنا هو تصدير صورة جيدة عن نائبات البرلمان المصري أمام العالم، فهذا البرلمان هو من يتحدث عن مصر الحديثة والقادمة.

وأضافت "علي"، خلال لقائها مع برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على شاشة «dmc»، «بالطبع البرلمان خلال الدورة التشريعية السابقة، له كل الشكر، وفي الحقيقة كنا بنشفق علي زملائنا كثيرا، لأنهم كانوا محملين ومثقلين بالكثير من القضايا، أغلبها كانت من اختصاص المحليات، فقد كانوا يعملون على الملفات المختلفة من تشريع ورقابة كاختصاص لعملهم رسمي، إلى جوار ذلك كانوا أيضا محملين ومشغولين بالجانب الخدمي في ظل غياب المحليات، وهذا ما جعلنا ننظر على الحياة السياسية في مصر خلال العامين الآخرين، لتغيير ذلك».

غادة: لدينا باع أكاديمي ومهني في مجال المرأة

وتابعت عضو مجلس النواب، «نحن كنائبات داخل التنسيقية، لنا باع أكاديمي ومهني خاصة في مجال المرأة أو في المجال الاقتصادي، فأغلبنا متخصص في تلك الجزئية، بخلاف زميلاتنا السياسيات المحترفات بالأحزاب السياسية».

وأردفت، «أنا يمكن كمستقلة تابعة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، ولكن مستقلة ولست حزبية، كان لدي أعمالي التطوعية في مجال المرآة وخدمة قضاياها، بصفتي نائب رئيس وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرآة على مدار خمس سنوات بجامعة القاهرة، وهذه أول وحدة رسمية في الشرق الأوسط بشهادة اليونيسف واليونيسكو، بالإضافة إلى عملي كدكتورة بجامعة القاهرة ومتخصصة بإدارة المخاطر والعلوم الاكتوارية، وكنت أيضًا مستشارًا لوزير الشباب في ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، وهذا ما يؤكد تركيزي بشكل شخصي على قضايا الشباب والمرأة».