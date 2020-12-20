شباب التنسيقية: بيان البرلمان الأوروبي جاء لإفشال زيارة السيسي لفرنسا

قال الدكتور السيد أبو فرحة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إنهم قاموا بإصدار بيان للرد على مزاعم البرلمان الأوروبي، مؤكدا أنه تقرير مسيس وخاطئ.

وأضاف «أبو فرحة»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أن البرلمان الأوروبي به مايقرب من 650 عضوا، وامتنع عن التصويت على ذلك البيان الصادر بحق مصر من قبل البرلمان ما يقرب من 40% من تعداد أعضاء البرلمان.

وأوضح أن قضية حقوق الإنسان بطبيعتها هي قضية مسيسة، والقرار الصادر من قبل البرلمان أكد على تدهور حالة حقوق الإنسان في مصر وخاصة الناشطون في المبادرة الشخصية للحقوق السياسية، وانتهى إلى ضرورة الضغط على مصر بكافة الإمكانات والطرق الممكنة لمراجعة موقفها في حقوق الإنسان، كما تضمن البيان وصاية للإفراج الفوري غير المشروط عن عدد من الناشطين السياسين، وهو أمر يمس سيادة الدولة.

وأكد أن البرلمان الأوروبي لا يستطيع التدخل في الداخل المصري بناء على مبدأ سيادة الدول الصادر من مجلس الأمن الدولي، ولكن القضية هي أن هذا البيان يأتِ في إطار الضغط على ما فشل فيه بعض الراغبين في إفشال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة إلى فرنسا، وهو بيان مرفوض يمس سيادة الدول.

وأشار إلى أن هناك نوع ما من التقصير، ولكن وفي المقابل يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوجيه الكثير من الوصايا لرفعة المواطنين وتنمية حياتهم العادية وتوفير حياه كريمة لكل المصريين.