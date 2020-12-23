الحبس سنة لسيدة استغلت طفلة يتيمة: بترميها قدام العربيات وتطلب فلوس

بعد جلستي محاكمة، قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب، بمعاقبة سيدة و2 آخرين، بحبس كل منهم لمدة سنة واحدة، لإدانة الأولى باستغلال ابنة أختها الطفلة، 7 سنوات، عن طريق إلقاءها أمام السيارات في شوارع الدقي، وادعاء إصابتها في الحادث، واشتراك المتهمين الآخرين معها في تكوين جماعة إجرامية لاستغلال الأطفال والاتجار بالبشر.

بنت قدام العربية

تلقى قسم شرطة الدقي بلاغا من مواطنة، قالت فيه إنه أثناء استقلالها سيارتها ليلا في أحد شوارع منطقة الدقي، ألقت سيدة طفلة أمام السيارة بشكل مفاجئ، واعترضت طريقها ومعها اثنين آخرين، مُدعين أنها صدمت الطفلة وتسببت في إصابتها، وطلبوا منها مبلغا ماليا، مقابل عدم تحرير محضر ضدها، كما حاولوا سرقة هاتفها المحمول من السيارة.

تحريات المباحث

انطلقت قوة من المباحث إلى مكان الواقعة، وبإجراء التحريات تبين صحة ما قالته المواطنة في بلاغها، وأشارت التحريات وأقوال عدد من السكان وشهود العيان، إلى أن المتهمين وعددهم 3 يستغلون الطفلة صاحبة الـ7 سنوات في جمع المال، بادعاء إصابتها في حوادث بعد إلقاءها أمام السيارة في الشارع.. وأعدت الشرطة أكمنة لهم، وتمكنت من القبض عليهم، وتحرر محضر، وأُحيلوا للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

تحقيقات النيابة

التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، كانت بداية الكشف عن سلسلة عمليات لابتزاز مالكي السيارات أثناء سيرهم ليلا في شوارع الدقي، حيث كشفت التحقيقات أن المتهمة الأولى تعول ابنة شقيقتها المتوفاة، واستغلتها في هذه الأعمال.

التحقيقات قالت أيضا إن المتهمين بدأوا في ابتزاز قائدي السيارات، عن طريق إلقاء الطفلة الصغيرة صاحبة الـ7 سنوات، أمام السيارات المارة بأحد الشوارع الجانبية بالدقي، للادعاء بأن مالك السيارة هو من صدمها، وطلب مبالغ مالية منه لعلاجها، ونظير التنازل عن تحرير محضر في قسم الشرطة، ما يضطر مالك السيارة للدفع والانصراف من مكان الحادث.

جماعة إجرامية

التحقيقات قالت إن المتهمة الأولى وهي عاطلة عن العمل والثاني جامع قمامة، والثالثة بائعة متجولة، وبدأوا نشاطهم بين عامي 2019 و2020 بنطاق منطقة الدقي، حيث ألفوا فيما بينهم جماعة إجرامية لاستغلال الأطفال، وبيّنت التحقيقات أنهم استغلوا طفلة «يتيمة» نجلة شقيقة المتهمة الأولى، مستغلين صغر سنها، لإلقاءها أمام السيارات والادعاء أن السيارات صدمتها.

محاكمة جنائية

في ختام التحقيقات، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، ونسبت لهم اتهامات بارتكاب جرائم جرائم تأليف جماعة إجرامية منظمة تخصصت في وقائع الاتجار بالبشر، وتعريض أمن وسلامة وحياة طفلة للخطر.

ومثل المتهمون أمام محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب، الذي نظر القضية، ثم أصدر حكمه بمعاقبة المتهمين بحبس كل منهم لمدة سنة واحدة مع الشغل.