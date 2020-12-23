الجيش الليبي يرصد حشد مليشيات بأسلحة تركية تستعد لمهاجمة سرت والجفرة

رصد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم، تحشيدا كبيرا لميليشيات في مصراتة، وهو ما يعتبر انتهاكا لمبادئ وقف إطلاق النار، محذرا من اتخاذ أي خطوات تصعيدية واستفزازية في المنطقة، وقال الجيش الليبي، في بيان صحفي، نشره عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: «في الوقت الذي تؤكد فيه القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، التزامها بوقف إطلاق النار وتنفيذ مخرجات اللجنة العسكرية 5+5، واستجابة لمتطلبات المجتمع الدولي ومساعي الخيرين من الليبيين، رصدنا، اليوم، تحشيدا كبيرا للمليشيات الإجرامية والتكفيرية المدججة بالأسلحة التركية المتطورة وآلاف المرتزقة والمقاتلين الأجانب في منطقة الهيشة والقداحية وزمزم وعموم شرق مصراتة، ورفع درجة الاستعداد لديهم وتهديدهم بالهجوم على مناطق القوات المسلحة العربية الليبية في سرت والجفرة، بل وصل بهم الأمر لتهديد الشرق بالكامل».

وتابع البيان: «ويعد ذلك انتهاكا صريحا لمبادئ وقف إطلاق النار وما نتج عنه من تفاهمات لاتخاذ خطوات عملية على الأرض لتعزيز وقف دائم لإطلاق النار وترجمة بيان جنيف للجنة العسكرية 5+5 والذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إجراءات عملية تسهم في حل الأزمة الليبية».

ونشر الحساب الرسمي للجيش الليبي، مقطع فيديو يظهر تحشيد الميليشيات حول خط وقف إطلاق النار.

ونجحت اليوم، القوات التابعة للجيش الليبي، في السيطرة على عدة طرق ومناطق يتخذها الخارجون عن القانون مقرات لهم، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الليبية.

وأوضح ضابط الأمن الليبي مهدي التميمي، أن تحركات الجيش الأخيرة أتت عقب هروب بعض المسلحين الخارجين عن القانون باتجاه الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية، وجاء ذلك في إطار فرض الأمن في الجنوب الغربي للبلاد، بعد انتشار عدد من الجماعات المسلحة والخارجين عن القانون.