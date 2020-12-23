قانوني ليبي: مصر الوحيدة التي تساعد ليبيا دون مصالح خاصة

قال عقيلة محجوب محمد، مستشار قانوني ليبي، إن زيارته إلى مصر مع مجموعة من الليبيين ليست مطلبية بالأساس، ولكن هي لشكر الدولة المصرية على مساعيها في حل المشاكل الليبية، ونجحت في حل كبير، باعتبارها أنها الدولة الوحيدة التي ليس لها أجندة لمصلحتها في ليبيا إلا مصلحة ليبيا نفسها، لأن الأمن والاستقرار في ليبيا هو مطلب مصري في الضرورة، ولذلك كانت الزيارة لمصر مهمة جدًا، موضحا أن المصريين عاشوا مع الليبيين في كل فعاليتهم، سواء المشاكل والأفكار، وغيرها، ويتحدث المصريون عن الأزمة كأنهم من الأحياء الفقيرة في ليبيا.

وأضاف «محجوب»، خلال لقاء خاص مع برنامج الآن المذاع عبر فضائية «extra news»، أنهم انبهروا بمستوى المعلومات المتواجد لدى المصريين، وأبدوا استعدادهم وتلبيتهم لكل ما يحتاجه الجانب الليبي، وبشروا الليبيين ببشاير الخير، وأن المصريين يعملون بأن تكون الميزانية في ليبيا ميزانية موحدة، وهذا سينعكس بشكل إيجابي على الوضع العام، وبشروا بأن الميزانيات ستُوزع على المحليات، وهذا أمر رائع سيؤثر على البنية التحتية بشكل كبير.

توفير الاحتياجات في ليبيا سيساهم في استقرار الأمن

وتابع أن توفير الاحتياجات في ليبيا سيساهم في استقرار الأمن، لأن سبب الصراع هو عدم وجود الحاجات الضرورية للإنسان، وهو ما يجعله يتحول من حالة الإحباط إلى حالة العنف، وفي حالة الرضا سينعكس الموضوع عكسًا، وحينما تكون راضي تكون سلمي وليس عدوانيًا، ولذلك الزيارة كانت مميزة، لافتًا إلى أن المسؤولين المصريين أخبروه بأنه سيتم إرسال قافلة طبية إلى ليبيا من أجل المساعدة في علاج الحالات المرضية في المنطقة الجنوبية، والحالات التي يُستعصى علاجها في ليبيا تُنقل على حساب الدولة المصرية للعلاج داخل جمهورية مصر العربية، وهو ما يدل على شعور الإخوة في مصر وعمق الروابط بين المصريين والليبين.

نشكر مصر على جهودها في ليبيا

ووجه «محجوب»، الشكر للمصريين حكومة وشعبًا على الجهود المبذولة والتفهم للحالة الليبية، «شعرنا خلال الزيارة لمصر أننا في بلدنا وكأننا لم نخرج برا ليبيا، وكأننا انتقلنا من محافظة إلى أخرى فقط لا غير».