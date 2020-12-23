قانوني ليبي: حرص مصر على ليبيا يفوق بعض الليبيين

قال عقيلة محجوب محمد، مستشار قانوني ليبي، إن هناك اتفاق تام بين مصر وليبيا فيما يتعلق بالرؤية الشاملة لجعل ليبيا دولة موحدة، حيث يرفض الليبيون فكرة التقسيم في ليبيا، موضحا أن المصريين أثبتوا عمليا أنه يؤيدون رفض التقسيم، حتى أنه حينما تم التحدث عن وجود منطقة عازلة نبه المصريون ليبيا بأن تلك الفكرة ستكون خاطئة، واتضح بقراءة معمقة من مصر أن هذا الأمر فكرة من أجل تقسيم الدولة فيما بعد، لافتًا إلى أن حرص مصر على ليبيا يفوق بعض الليبين الذين يعملون لصالح أجندات خارجية.

وأضاف «محجوب»، خلال لقاء خاص مع برنامج الآن المذاع عبر فضائية «extra news»، أن المسؤولين المصريين كانوا جادين وحريصين على وحدة واستقرار الأرض الليبية، ويتعاملون على أن مصر وليبيا هي أرض واحدة، وأكثر من وزير مصري أكد له على أن التعامل مع الأزمة الليبية كأنها أزمة مصرية بالضبط، «إحنا حسينا إننا في بلدنا، وأنه لا يوجد فرق بين المصري والليبي».

حرص مصر على ليبيا يفوق بعض الليبين

وتابع أن حرص مصر على ليبيا يفوق بعض الليبين الذين يعملون لصالح أجندات خارجية، مؤكدًا أن توفير الاحتياجات والخدمات داخل ليبيا يخلق حالة استقرار، والمصريين أبدوا استعدادهم للتعامل مع الحالة الليبية بكل أصنافها، وتقديم الدعم في كل المجالات المختلفة، سواء على مستوى التعليم والدراسة أو مستوى الصحة وإرسال قوافل طبية، أو في مجال العقارات من أجل العمل على عمل مشاريع البنية التحتية في ليبيا واستكمالها.

المصريون أبدوا استعدادهم للدخول في أي مشاريع تريدها ليبيا

وأردف أن المصريين أبدوا استعدادهم للدخول في أي مشاريع تريدها ليبيا في الشأن الداخلي، في ظل تحجج بعض الشركات الليبية في استكمال المشاريع الخاصة بها، «المصريون أكدوا حرصهم على بناء ليبيا من جديد في الفترة المقبلة خاصة في المنطقة الجنوبية».