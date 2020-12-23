نيفين جامع: «أي حد عنده عربية متقادمة هنغيرها له بشرط العمل بالغاز»

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن هناك شروطا لتحويل السيارات للغاز، أولها، ألا يكون مضى على تصنيعها أكثر من 20 سنة، وأن تكون قدرة المحرك «الموتور» حوالي 70%، وأي سائق يرغب في تحويل سيارته إلى العمل بالغاز، سواء ملاكي أو أجرة أو «ميكروباص»، عليه التوجه إلى أي فرع من فروع «كارجاس» أو «غازتك»، بالبطاقة ورخصة السيارة، ويكشف عليها، وتحول مقابل مبلغ يتراوح بين 8 و12 ألف جنيه، وهو لا يدفعهم، ولكن عبارة عن قرض ميسر السداد.

وأضافت «جامع» في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، الأربعاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان: «أن هذا القرض يسدد جزء منه على كل فاتورة تموين، و(كارجاس) أو (غازتك) تقدم هذه الأموال بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات، وحولت 18 ألف سيارة خلال العام الماضي، وهذا العام تجاوز 45 ألف سيارة، وهذا يشير إلى وجود مؤشر لوجود قابلية للتحول إلى العمل بالغاز الطبيعي».

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أن المبادرة التي ستنطلق منذ أول يناير المقبل، تشمل تحويل السيارات إلى العمل بالغاز الطبيعي؛ إذ تستهدف الوزارة 150 ألف سيارة، على مدار 3 سنوات قابلة للزيادة، بقيمة مليار و200 ألف جنيه، وتشمل أيضا تغيير السيارات المتقادمة.

وأكدت نيفين جامع: «أي حد عنده سيارة متقادمة هنغيرهاله، بشرط أنها تعمل بالغاز الطبيعي؛ لأن اقتصاديات التشغيل بالغاز توفر كثيرا على السائقين، والسيارة التي تستهلك وقود بـ4 آلاف جنيه بالبنزين، فإنها عندما تعمل بالغاز الطبيعي تستهلك بحوالي 1900 جنيه، وهذا يوفر حوالي 50% من استهلاك السيارة».

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عرض فكرة ضم السيارات الملاكي ضمن هذه المبادرة، ولذلك بدأت الوزارة في ضمها، وتم التواصل مع الشركات الخاصة بتجميع السيارات والميكروباصات للتنسيق معهم».