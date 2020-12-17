محافظ جنوب سيناء: افتتاح مركز تحويل السيارات للعمل بالغاز في يناير

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، برفقة اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، مدينة شرم الشيخ، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.

وتابع المحافظ أعمال إنشاء مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، ونسب التنفيذ على أرض الواقع، ومشروع إنشاء أول محطة تموين ومراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بالمحافظة.

وقال المحافظ إنه سيجرى افتتاحها في نهاية الشهر الجاري، وإمداد باقي مدن المحافظة بالغاز الطبيعي عن طريق هذه المحطة من خلال نقل الغاز عن طريق سيارات التريلا، لافتًا إلى أن مدة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي لا تستغرق سوى 4 ساعات فقط ويجرى تمويلها في 5 دقائق فقط.

وتابع المحافظ رفع كفاءة وتجميل وإنارة وتوسعة شارع المحكمة بشرم الشيخ، وبعض الطرق والمحاور العرضية بالمدينة، التي تسهل حركة السير، واحداث سيولة مرورية، إضافة إلى توفير الوقت والجهد في الانتقال داخل المدينة.

وأكد المحافظ أنه جاري تطوير شارع المحكمة ليخدم عدة مصالح حكومية هامة منها محكمة شرم الشيخ، و مبنى الضرائب العقارية، ومركز خدمة المستثمرين ورجال الأعمال التابع للهيئة العامة للاستثمار ومصالح خدمية أخرى.

كما تفقد خلال الجولة أعمال تطوير منطقة هضبة أم السيد، والتي تتضمن إنشاء ممشى سياحي يطل على البحر بطول 2 كيلو مترات، وإنشاء مشايات على الجانبين، ورصف طريق نادي الرياضات البحرية بطول 1.7 كيلو متر وعرض 30 مترًا، إضافة لأعمال التجميل والإنارة وإنشاء باركينج بالهضبة.