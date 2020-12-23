«الزراعة»: فيروس كورونا سبب أزمة البطاطس.. وفتحنا 22 سوقا دوليا

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن أزمة فيروس كورونا أثرت بشكل كبير على كل دول العالم، وكذلك معدلات الاستهلاك في كل أنحاء العالم، وأسعار البطاطس بها، موضحا أن الدولة المصرية في الفترة الأخيرة بذلت جهودا كبيرة من أجل تصدير البطاطس والتوسع فيها، وفتحت 22 سوقا خلال هذا العام.

وأضاف «القرش»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، الأربعاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن حجم الصادرات لم يزد ومازال كما هو 678 ألف طنا، ولكن إنتاجية الفدان في مصر زادت، وأصبحت 18 و20 طنا للفدان، بدلا من 15 طنا.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، أن هناك تنسيقا بشكل مستمر مع الغرف التجارية، والجهات المعنية بالترويج للسلعة في الداخل، بحيث يكون هناك تنظيم لعملية التجارة الداخيلة، وتشجيع لعمليات التصنيع الزراعي لوضع قيمة مضافة على محصول البطاطس، لإطالة عمر الصلاحية، وأيضا التجار يستطيعون تخزين المحاصيل في الثلاجات بكميات تكفي احتياجات المواطنين، خلال الفترة المقبلة.

المتحدث باسم وزارة الزراعة: هناك خطوات جادة لحل الأزمة

وشدد الدكتور محمد القرشي، على أنه «نعمل باستمرار مع الغرف التجارية، وبالتأكيد سنتخذ خطوات جادة لمصلحة المواطنين، وسيكون هناك وفرة في الإنتاج، والمزارع يعلم جيدا أن سبب الأزمة فيروس كورونا، الذي أثر على كل القطاعات»، مؤكدا أهمية توعية المواطنين لكي تكون البطاطس جزءا مهما من أسلوبهم الغذائي، إضافة إلى عمليات التصنيع الزراعي.

وانهارت أسعار البطاطس خلال الأيام الماضية، وتكبد مزارعوها خسائر فادحة في جميع المحافظات، من بينها سوهاج، التي تعتبر الأكثر إقبالا على زراعتها.

وناشد الفلاحون الحكومة لاتخاذ قرارات لحل أزمة البطاطس، التي تهدد المستقبل الزراعى لثالث أهم محصول في مصر بعد القمح والأرز، وصاحب المركز الثاني في الصادرات المصرية بعد الموالح.